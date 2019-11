Cesta Tótha za obhajobou olympijského zlata odštartuje v Dudinciach

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenský chodec Matej Tóth začal mesiac po neúspešných majstrovstvách sveta v Dauhe prípravu na novú sezónu. Jej vrcholom bude pokus o obhajobu olympijského zlata na 50 km.



Päťdesiatka sa podľa rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nebude konať v dejisku hier v Tokiu, ale oveľa severnejšie v Sappore. "Teším sa na vhodnejšie klimatické podmienky a väčší pokoj v porovnaní s olympijskou dedinou v Tokiu," povedal v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu Tóth, ktorý zároveň upozornil, že nemusí byť hlavným kandidátom na zlato. "Japonci v tomto roku potvrdzujú, že na OH v domácom prostredí budú pripravení fantasticky. Práve ich vnímam ako najväčších favoritov. Kawanov výkon 3:36:45 je tretí najlepší z aktuálnej generácie chodcov na 50 km," upozornil.



Prvý dôležitý moment sezóny bude naháňanie limitu. Tóth sa pokúsi splniť kvalifikačné podmienky na účasť v Tokiu v marci v Dudinciach. "Bude to doma, potenciálne v dobrom počasí a s dostatočným časovým predstihom pred OH. Ak budem zdravý, lepšia alternatíva na splnenie limitu neexistuje," doplnil 36-ročný chodec.