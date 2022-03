Čestné štátne tituly dostali Kuzminová či Martikán

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) prvý raz v histórii samostatného Slovenska udeľovalo čestné štátne tituly „Zaslúžilý majster športu“ a „Zaslúžilý odborník v športe“. Laureátmi titulu Zaslúžilý majster športu sa stali ôsmi olympijskí víťazi - Michal Martikán, Peter a Pavol Hochschornerovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzminová, Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v športe si prevzali siedmi odborníci Jozef Martikán, Peter Hochschorner st., Peter Mráz, Juraj Minčík, Tibor Soós, Pavol Blaho a Natália Hejková. Ocenenia si laureáti prevzali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave.



Väčšinu ocenených športovcov tvorili kanoisti, konkrétne prvý slovenský zlatý olympionik Michal Martikán či prvá Slovenka s cenným kovom z OH Elena Kaliská. "Dnešné ocenenie je veľkou poctou a jedným z najväčších, ktoré sme kedy dostali," uviedol po slávnosti Martikán. Na londýnskych OH 2012 sa stal historický prvým olympionikom, ktorý získal medailu na piatich olympiádach za sebou v individuálnej disciplíne: "Dúfam, že táto udalosť zviditeľní šport a motivuje ďalších mladých športovcov v ich ceste za víťazstvom." Ocenenie dostali aj bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, ktorí získali v C2 najcennejšie kovy na troch OH v rade (2000-2008) a v Londýne pridali do svojej zbierky bronz. "Je to pre nás odzrkadlenie našej kariéry a dúfame, že sme motiváciou pre mládež," povedal Pavol Hochschorner.



Medzi majstrami športu nechýbala ani najúspešnejšia slovenská športovkyňa pod piatimi kruhmi, biatlonistka Anastasia Kuzminová a jediný slovenský medailista v atletickej disciplíne Matej Tóth. Ten sa na štvrtkovej slávnosti nemohol zúčastniť pre nákazu koronavírusom, no váži si, že cena sa netýka "len" jedného úspechu. "„Toto ocenenie si veľmi vážim, keďže som ho dostal za výsledky v celej mojej športovej kariére. Väčšina ocenení je totiž naviazaná na jeden úspech, ale tento titul zohľadňuje všetky,“ slovenský Športovec roka 2016 pre portál atletika.sk.



Kuzminová priniesla Slovensku prvé zlato zo zimných hier, úspech z Vancouveru 2010 označila zároveň za najväčší v kariére: "Každé jedno zlato bolo na iných OH a za všetky som vďačná. Keď mám jedno z nich vypichnúť, je to prvá olympijská medaila pre Slovensko." Celkovo získala na troch ZOH šesť cenných kovov (3-3-0): "Nie som rodená Slovenka, ale dnes som sa mohla postaviť medzi našich najúspešnejších športovcov, čo je pre mňa veľká česť. Cítila som, že som pre slovenský šport dôležitá." Osmičku ocenených doplnili kanoisti Peter a Ladislav Škantárovci, zlatí olympionici z Ria 2016.



Aj v trénerskej kategórii mali prevahu odborníci v športe na divokej vode, napríklad Jozef Martikán, Peter Hochschorner starší či niekdajší tréner Eleny Kaliskej, Peter Mráz. Hegemóniu "vodákov" narušila basketbalová kormidelníčka a členka siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Natália Hejková. Tá okrem iného priviedla počas šestnásťročného pôsobenia v SCP Ružomberok (1987-2003) klub dvakrát k triumfu v Európskej lige (1999, 2000). Rovnaký úspech zopakovala na kontinentálnej úrovni s ruským Spartakom Moskovská Oblasť.



Súčasťou slávnosti bolo aj predstavenie nových poštových známok za prítomnosti generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Martina Liptáka. Slovenská pošta ich uviedla do obehu na počesť úspechu Petry Vlhovej a slovenskej hokejovej reprezentácie na februárových ZOH 2022 v Pekingu.



„Štátne vyznamenania sa športovcom udeľovali už za minulého režimu,“ povedal v tlačovej správe SOŠV Ivan Husár, štátny tajomník pre šport. „Po revolúcii v tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu priniesol až aktuálny zákon o športe, ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné štátne tituly nielen športovcom, ale aj trénerom, či iným odborníkom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj športu. Avšak ,nové‘ tituly udeľujeme až dnes - po šiestich rokoch platnosti zákona.“ Podľa zákona o športe môže ministerstvo udeliť športovcovi čestný štátny titul „Majster športu“ alebo „Zaslúžilý majster športu“. Tréner, rozhodca či iný športový odborník môže získať titul " Zaslúžilý odborník v športe". Zákon myslel aj na funkcionárov a iných pracovníkov v športe, ktorým môže ministerstvo udeliť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“. „Aby si tieto tituly uchovali svoju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo so Slovenským olympijským a športovým výborom, že ministerstvu každý rok navrhne kandidátov podľa jednotnej metodiky, ktorú akceptuje športové hnutie,“ vysvetlil Husár a dodal. „Návrh Slovenského olympijského a športového výboru posudzuje Rada ministra pre šport, finálne slovo má samozrejme minister. Ceremoniál udeľovania titulov je tiež v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a koná sa v dôstojnom prostredí Slovenského olympijského a športového múzea.“