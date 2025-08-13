< sekcia Šport
Cez víkend vyvrcholí SBA 3x3 Tour
Pri Eurovea si to rozdajú domáce a zahraničné tímy. Lákadlom miestenka do Šanghaja
Autor OTS
Bratislava 13. augusta (OTS) – Počas najbližšieho víkendu (16. a 17.8.) sa v Bratislave zakončí slovenská sezóna SBA 3x3 Tour. Na námestí pri nákupnom centre Eurovea sa predstavia kvalitné mužské tímy, pričom víťaz hlavnej kategórie OPEN získa miestenku na World Tour v čínskom Šanghaji.
Finálový víkend obľúbeného domáceho seriálu v 3x3 basketbale ponúkne strhujúce zápasy, dynamické výkony a veľké emócie. Už v júni si mohli fanúšikovia vychutnať prestížnu 3x3 Nations League národných tímov do 23 rokov.
V slovenskej metropole sa teraz zakončí jubilejný 10. ročník SBA 3x3 Tour. Tento projekt je organizovaný pod hlavičkou Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Hlavnou kategóriou je OPEN pre mužov. V akcii budú tiež tímy v kategórii U18.
"Sezóna v slovenskom 3x3 basketbale vyvrcholí dvomi prestížnymi postupovými turnajmi. V sobotu to bude Quest Lite, odkiaľ sa víťaz kvalifikuje na FIBA Challenger do španielskeho mesta Mataró. V nedeľu je na rade turnaj, tzv. Quest. Víťaz postúpi na World Tour v Šanghaji," uviedol Marek Adamčík, manažér 3x3 basketbalu v SBA.
Foto: SBA
SBA 3x3 Tour 2025 pozostávala zo šiestich regionálnych kvalifikačných podujatí, pričom sezóna sa začala v máji v Nitre. Ďalej pokračovala v Pezinku, Seredi, Komárne, Svite a Trenčíne. Víťaz každého regionálneho podujatia postúpil priamo na finálový mužský QUEST turnaj pri Eurovea.
Organizátori prichystajú v Bratislave dva basketbalové kurty a tešia sa na silnú konkurenciu a výbornú atmosféru. Okrem slovenskej špičky na čele s reprezentačnými výbermi, sa o miestenku na svetovú sériu pobijú zahraničné tímy z viacerých európskych krajín.
"Prídu tímy z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Poľska, Nemecka, Česka či Maďarska. Zúčastní sa európska špička, tímy atakujúce TOP10 svetového rebríčka FIBA v 3x3 basketbale. V kategórii Open počítame celkovo s 15 tímami a v kategórii U18 sa predstaví 6 tímov," priblížil Marek Adamčík.
Foto: SBA
Víťaz turnaja OPEN z Bratislavy má istotu štartu v čínskom Šanghaji na podujatí World Tour, ktoré sa uskutoční 27. – 28. septembra 2025.
V populárnom olympijskom 3x3 basketbale si fanúšikovia prídu na svoje. Na námestí pri Eurovea sa v sobotu a v nedeľu začnú zápasy už dopoludnia od 10:00 hod. Z obidvoch kategórií organizátori odvysielajú naživo komentované prenosy na platformách SBA.
"Eurovea je krásne prostredie. Máme s nimi výborné vzťahy a 3x3 basketbal je lákadlom pre divákov a rodiny. Môžu si vychutnať kvalitný športový zážitok a prísť sa pozrieť na olympijský šport v peknom prostredí," uzavrel Marek Adamčík.
