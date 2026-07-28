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Chaabani sa stal novým trénerom Tuniska

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po úvodnej prehre 1:5 so Švédskom prišiel o svoj post Sabri Lamouchi, no ani angažovanie skúseného francúzskeho kouča Herveho Renarda neprinieslo zlepšenie výsledkov.

Autor TASR
Tunis 28. júla (TASR) - Moine Chaabani sa stal novým trénerom tuniskej futbalovej reprezentácie. Funkcie sa ujal mesiac po neúspešnom vystúpení africkej krajiny na MS v USA, Mexiku a Kanade, kde Tunisania nezískali v skupine ani bod.

Po úvodnej prehre 1:5 so Švédskom prišiel o svoj post Sabri Lamouchi, no ani angažovanie skúseného francúzskeho kouča Herveho Renarda neprinieslo zlepšenie výsledkov. Chaabani podpísal štvorročný kontrakt. S tímom Esperance Tunis vyhral v minulosti dvakrát africkú Ligu majstrov a získal päť tuniských titulov, pripomenula agentúra AFP.
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