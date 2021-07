Zverev vyradil Djokoviča, vo finále dvojhry vyzve Chačanova

Karen Chačanov reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) v semifinále zdolal Španiela Pabla-Carrena Bustu 6:3, 6:3. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - semifinále:



Karen Chačanov (ROC) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:3, 6:3

Alexander Zverev (Nem.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 1:6, 6:3, 6:1

Tokio 30. júla (TASR) - Štvrtý nasadený nemecký tenista Alexander Zverev bude v nedeľu súperom Rusa Karena Chačanova vo finále mužskej dvojhry na OH 2020 v Tokiu. V semifinále vyradil turnajovú jednotku Srba Novaka Djokoviča 1:6, 6:3, 6:1. "Nole" tak ani v Japonsku nezíska vytúžené olympijské zlato v singli a neskompletizuje zbierku cenných trofejí.Djokovič zároveň stratil šancu dosiahnuť Zlatý Grand Slam - vyhrať v jednom roku všetky podujatia veľkej štvorky i olympiádu. V tenisovej histórii sa podobný kúsok podaril iba Nemke Steffi Grafovej v roku 1988. Srb mal zápas so Zverevom výborne rozohratý, prvý set získal jasne vo svoj prospech a v druhom viedol 3:2 s brejkom.Nemec potom zdemoloval raketu a odvtedy začal predvádzať fantastický tenis. Prevalcoval Djokoviča rýchlou, agresívnou hrou s množstvom víťazných úderov. Od stavu 2:3 získal osem gemov za sebou a po štvrtý raz v kariére získal skalp lídra mužského svetového rebríčka. V Tokiu má isté minimálne striebro. Djokovič v prípade víťazstva nad Španielom Pablom Carrenom-Bustom v dueli o 3. miesto zopakuje bronz z Pekingu 2008.Karen Chačanov reprezentujúci Ruský olympijský výbor (ROC) sa stal prvým finalistom mužskej tenisovej dvojhry na OH 2020 v Tokiu. V semifinále zdolal Španiela Pabla-Carrena Bustu 6:3, 6:3.Chačanov počas celého zápasu ťažil z výborného podania, vo výmenách bol agresívnejší. V prvom sete dvakrát prelomil podanie Carrena-Bustu. V druhom dejstve si vďaka brejku v šiestom geme vybudoval náskok 5:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V Ariake Tennis Parku v japonskej metropole bude bojovať o najväčší úspech v doterajšej kariére.