Chalmers nechce ísť po OH2024 na ďalšiu olympiádu,kariéru však nekončí

Melbourne 9. augusta (TASR) – Austrálsky plavec Kyle Chalmers sa nechce po OH 2024 zúčastniť na ďalšej olympiáde. Dodal však, že to neznamená koniec kariéry a pretekať chce aj po budúcoročnom športovom vrchole v Paríži.



Chalmers získal na nedávnych MS v japonskej Fukuoke zlato na 100 m voľný spôsob. V tejto disciplíne tak vyhral už všetky veľké súťaže – triumf má na konte z OH v Riu, vlaňajšieho domáceho šampionátu v krátkom bazéne i z Hier Commonwealthu v Birminghame (2022). Informácie priniesla agentúra AFP.