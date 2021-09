Champoussin vyhral 20. etapu Vuelty, Roglič stále na čele

20. etapa (Sanxenxo - Castro de Herville, 202 km)

1. Clément Champoussin (Fr./AG2R Citroën Team) 5:21:50 h

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +6 s

3. Adam Yates (V. Brit./Ineos Grenadiers)

4. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar Team) obaja +8

5. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) +12

6. Christopher Hamilton (Aus./Team DSM) +16

7. Mikel Bizkarra Etxegibel (Šp./Euskaltel-Euskadi) +23

8. Ryan Gibbons (JAR/UAE Team Emirates)

9. Gino Mäder (Švaj.) Bahrain Victorious) obaja +26

10. Floris De Tier (Belg./Alpecin-Fenix) +50



celkové poradie:

1. Roglič 83:11:27

2. Mas Nicolau (Šp./Movistar) +2:38 min

3. Haig +4:48

4. Yates +5:48

5. Mäder +8:14

6. Egan Bernal Gomez (Kol./Ineos Grenadiers) +11:38

Castro de Herville 4. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Clément Champoussin z tímu Ag2r Citroën sa stal víťazom sobotnej 20. etepy Vuelty a Espaňa. Na trase zo Sanxena do Castro de Herville dlhej 202 km uspel v záverečnom úniku o šesť sekúnd pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma), tretí bol Brit Adam Yates (Ineos Grenadiers) so stratou 8 sekúnd. Vedenie v celkovej klasifikácii si udržal Roglič.Vedenie v celkovej klasifikácii si udržal Roglič. Pred druhým Španielom Enricom Masom Nicolauom z Movistaru vedie o 2:38 minúty, tretí je Austrálčan Jack Hiag z Bahrainu Victorious (+4:48).Po horských previerkach síce čakalo na jazdcov viac ako tritisíc výškových metrov, ale charakter trate bol miernejší ako v predchádzajúcich dňoch. Už v úvode sa do úniku dostala početná skupina, v ktorej figuroval aj Champoussin. Postupne sa čelo rozdelilo a dotiahli sa ďalší pretekári vrátane Rogliča a Yatesa.Asi šesť kilometrov pred cieľom zaútočil Yates, ale Roglič s ďalšími zareagovali. Tri a pol kilometra bojovali okrem spomenutej dvojice aj Mas (Movistar), Haig (Bahrain Victorious), Gibbons (UAE Emirates) a Champoussin. Ten sa však 1500 metrov pred cieľom utrhol, nikto na jeho únik nezareagoval a 23-ročný Francúz dosiahol svoj životný výsledok.