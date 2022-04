Chára 0+1, Florida s klubovým rekordom, Vancouver nestačil na Calgary

výsledky NHL:

New Jersey - Carolina 2:3 pp

Detroit - Pittsburgh 2:7

Buffalo - New York Islanders 5:3 /CHÁRA za hostí 0+1/

Boston - New York Rangers 3:1

Florida - Toronto 3:2 pp

Tampa Bay - Nashville 6:2

Ottawa - Montreal 6:4

Dallas - Seattle 3:2

San Jose - Chicago 4:1

Arizona - St. Louis 4:5 pp

Calgary - Vancouver 6:3

Los Angeles - Anaheim 4:2



Postupujúci do play off:

Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington



Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston





Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota



Pacifická divízia: Calgary, Edmonton



New York 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára si pripísal asistenciu v sobotnom dueli NHL, jeho New York Islanders však prehrali v súboji dvoch tímov bez šance na postup na ľade Buffala 3:5. Pre 45-ročného obrancu to bol 13. bod (1+12) v 69. zápase sezóny. Florida zdolala Toronto 3:2 po predĺžení a slávila 13. víťazstvo v sérii, čím stanovila nový klubový rekord. Šance na postup do play off si posilnil Dallas, ktorý zvíťazil v noci na nedeľu nad nováčikom zo Seattlu 3:2.Stars uspeli, hoci po prvej tretine prehrávali 0:2. Duel otočili v druhej časti, v ktorej strelili tri góly v priebehu necelých 5 minút. Obrat riadil fínsky center Roope Hintz, autor dvoch gólov. V zostave "hviezd" chýbala dvojica slovenských hokejistov Andrej Sekera a Marián Studenič. Dallas urobil dôležitý krok smerom k účasti v play off. Upevnil si pozíciu s druhou voľnou kartou, v tabuľke Západnej konferencie má už štvorbodový náskok pred Vegas, ktorý však odohral o zápas menej. Stars sa bodovo dotiahli na Nashville, ktorý si drží stále prvú voľnú kartu.Predators nestačili na Tampu Bay s Erikom Černákom, dvojnásobný obhajca titulu triumfoval doma 6:2. Carolina zvíťazila na ľade New Jersey 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól dal v 62. min Seth Jarvis. V drese domácich sa predstavil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Na bránku nevystrelil ani raz a pripísal si jeden hit. Hurricanes majú na konte 110 bodov a držia druhú najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii.Calgary si poradilo s Vancouverom 6:3, v zostave Flames chýbal slovenský útočník Adam Ružička. Jeho krajan, brankár Jaroslav Halák nebol na zápasovej súpiske Canucks pre zranenie ruky.