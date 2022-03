Boston zdolal New York Islanders s Chárom 6:3

NHL - výsledky:



Boston - New York Islanders 6:3 /CHÁRA za hostí 0+1/,

Detroit - Tampa Bay 1:2 pp,

Vegas - Chicago 5:4 pp,

Dallas - Vancouver 1:4,

Washington - New Jersey 4:3,

Ottawa - Florida 3:4 pp a sn,

Montreal - Toronto 4:2,

Minnesota - Columbus 3:2 pp,

St. Louis - Carolina 2:7,

Calgary - Edmonton 9:5,

San Jose - Anaheim 4:1,

Los Angeles - Seattle 4:2

New York 27. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu zdolali v noci na nedeľu v zámorskej NHL doma New York Islanders 6:3. V drese hostí si pripísal asistenciu slovenský obranca Zdeno Chára.Niekdajší kapitán Bruins si proti svojmu bývalému klubu pripísal desiaty bod v sezóne, všetky pochádzajú z asistencií. Chára asistoval v 20. minúte pri góle Brocka Nelsona, ktorým Islanders znížili na 1:2. "Ostrovania" prehrali po dvoch dueloch a v tabuľke Východnej konferencie im patrí naďalej 10. priečka. Boston zvíťazil štvrtýkrát v sérii a je na východe štvrtý s odstupom piatich bodov na lídra z Floridy, ktorý má o dva zápasy menej.Obhajca titulu z Tampy ukončil sériu troch prehier, keď zvíťazil v Detroite 2:1 po predĺžení. Slovenský obranca Erik Černák v drese hostí odohral takmer 22 min a pripísal si dve strely na bránku.Dvaja Slováci nastúpili proti sebe vo Washingtone, kde domáci Capitals v zostave so zadákom Martinom Fehérvárym zdolali New Jersey s Tomášom Tatarom 4:3. Dallas bez Andreja Sekeru podľahol doma Vancouveru 1:4. Za Canucks strelil dva góly švédsky útočník Elias Pettersson, jeho druhý presný zásah bol jeho 20. v sezóne a zároveň jubilejný 200. bod v profiligovej kariére.Calgary v zápase bohatom na góly zdolalo rivala z Edmontonu 9:5. Johnny Gaudreau sa na víťazstve Flames podieľal piatimi asistenciami, jeho spoluhráč Matt Tkachuk nazbieral štyri kanadské body (2+2). Oilers nestačili ani tri góly a asistencia Leona Draisaitla, Ryan Nugent-Hopkins strelil gól a pridal tri asistencie.Hetrikom sa blysol aj Švajčiar Timo Meier, ktorý zariadil výhru San Jose nad Anaheimom 4:1.