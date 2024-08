Chára absolvoval preteky Ironman vo Švédsku: Úžasná atmosféra

Kalmar 22. augusta (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára dosiahol pozoruhodný úspech v triatlone, keď úspešne absolvoval súťaž Ironman vo švédskom Kalmare. Niekdajší obranca New Yorku Islanders, Ottawy, Bostonu či Washingtonu preplával 3,8 km dlhý úsek v Baltskom mori za 1:26:08 h, následne zvládol 180 km dlhú jazdu na bicykli za 5:12:03 h a nakoniec ho čakal maratónsky beh na 42,195 km, ktorý absolvoval za 3:48:54 h. Ultranáročné preteky dokončil za 10 hodín, 40 minút a 48 sekúnd.



Chára si súťaž o "železného muža" užil. "Bolo to absolútne skvelé. Tunajší priaznivci vytvorili úžasnú atmosféru. Priniesli množstvo transparentov, púšťali hudbu a veľmi hlasito povzbudzovali. Boli to skrátka výnimočné preteky," citoval 47-ročného Cháru portál triathlonmagazine.ca.



Víťaz Stanleyho pohára v drese Bostonu z roku 2011 a držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2008/2009 sa po konci hokejovej kariéry začal venovať behu. Po maratónoch ho zlákal aj triatlon. Preteky Ironman Kalmar boli pre neho o to významnejšie, že počas svojej hráčskej kariéry vo Švédsku pôsobil. V lockoutovej sezóne 2004/2005 obliekal dres Färjestadu.



Preteky vo Švédsku boli jeho prvé na najdlhšej ironmanovej trati. V júni absolvoval polovičného Ironmana v Sprinfielde v americkom štáte Massachusetts. Chára už avizoval, že sa plánuje zúčastniť aj na svetovom šampionáte, ktorý sa pod hlavičkou Ironman uskutoční 24. októbra na Havajských ostrovoch v stredisku Kona.