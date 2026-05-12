Chára dá v Trenčíne bodku za hráčskou kariérou: Veľmi sa teším
Bratislava 12. mája (TASR) - Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá 21. augusta na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne symbolickú bodku za svojou úspešnou hráčskou kariérou. Na exhibícii s názvom Zee's Final Shift (Posledné striedanie) sa zúčastnia viaceré hviezdy slovenského a svetového hokeja, kompletný menoslov účastníkov zverejnia organizátori neskôr.
Štyridsaťdeväťročný obranca sa naposledy predstavil na ľade v súťažnom stretnutí počas sezóny 2021/2022, svoju hráčsku kariéru zavŕšil v drese New Yorku Islanders. Neskôr uviedli ex-reprezentanta Slovenska do troch siení slávy. Počas minuloročných majstrovstiev sveta sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), neskôr vstúpil do Siene slávy slovenského hokeja a v novembri 2025 bol hlavnou tvárou skupiny hokejových osobností, ktoré sa stali novými členmi Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF). „Veľmi sa na to teším. Vďaka Petrovi Neverišovi za to, čo všetko táto akcia obnáša, čo musí zariadiť a vybavovať. Je to v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal prvé pocity a skúsenosti s hokejom. Bude to veľmi pekné, spojí sa to so začiatkom a koncom,“ prihovoril sa Chára na tlačovej konferencii prostredníctvom videa.
Chára sa stal počas hráčskej kariéry výraznou osobnosťou na ľade, klub zámorskej NHL Boston Bruins dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. Tejto pocty sa dočkal ako len štvrtý rodák zo Slovenska. V roku 2011 získal s týmto tímom Stanleyho pohár, v roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny, o dva roky pridal do svojej zbierky aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra súťaže. Šesťkrát si zahral v Zápase hviezd NHL.
Spolu s organizátormi zatiaľ jedna z ikon slovenského hokeja neprezradila účastníkov augustovej exhibície: „Chcel by som byť férový, nerád by som vypúšťal po jednom-dvoch menách. Bude asi lepšie, keď odhalím v podstate kompletnú zostavu. Pre veľa z nás to nie je len o zvučnosti mien, ale aj o tom, čo pre nás v kariére znamenali. Nie je to vždy len o veľkosti mena, počte Stanleyho pohárov, gólov atď., ale čo pre nás ľudia ako takí znamenali. Dbám dosť na to, aby som tam mal medzi hráčmi aj priateľov.“
Podľa všetkého proti sebe nastúpi Výber Sveta a Výber Bostonu. Väčšie percento hráčov však bude také, ktoré už ukončilo svoje hráčske kariéry. „Na ľad chodievam každý týždeň s mojimi chlapcami, ale budem sa tomu musieť trochu viac venovať. Zistil som, že to už nie je to, čo bolo. Pokúsim sa dostať do lepšej formy,“ dodal Chára pred exhibíciou.
