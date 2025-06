Chára figuruje medzi kandidátmi na vstup do Siene slávy v roku 2025

Toronto 24. júna (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára figuruje medzi osobnosťami, ktoré môžu vstúpiť do Hokejovej siene slávy (HHOF) už v tomto roku. Ide o prvý rok, v ktorom sa do prestížnej spoločnosti môže dostať po tom, ako pred tromi rokmi ukončil kariéru.



Práve trojročná lehota od ukončenia kariéry je jedno z kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre vstup do HHOF. Okrem Cháru sú medzi novými kandidátmi aj bývalý kanadský útočník Joe Thornton, kanadský brankár Carey Price či bývalý Chárov spoluhráč z Bostonu, fínsky brankár Tuukka Rask. Osemnásťčlenná výberová komisia HHOF už v utorok večer SELČ oznámi členov "Triedy 2025", teda menoslov hokejových osobností, ktoré sa v novembri stanú členmi prestížnej spoločnosti. Podľa stanov HHOF môže komisia každý rok vybrať štyroch mužov a dve ženy, ktorí sa stanú novými členmi siene. Sieň slávy môže zvoliť až dvoch členov v kategórii „Budovatelia“ alebo jedného, ak je niekto zvolený v kategórii rozhodca alebo čiarový rozhodca.



Chára figuruje medzi najvážnejšími kandidátmi pre rok 2025. Ak by ho výberová komisia skutočne vybrala, stal by sa tretím slovenským hokejistom a štvrtým rodákom zo Slovenska, ktorý sa dostal do HHOF. V roku 2021 vstúpil do HHOF Marián Hossa, pred ním sa z tejto pocty tešili Peter Šťastný (1998) a kanadský rodák z Liptova Stan Mikita (1983).



Chára odohral v NHL 24 sezón v tímoch New York Islanders (1997-2001, 2021-2022), Ottawa Senators (2001-2006), Boston Bruins (2006-2020) a Washington Capitals (2020-2021). Naväčšiu stopu zanechal v Bostone, ktorý viedol v rokoch 2006 - 2020 ako kapitán a v sezóne 2010/2011 s ním triumfoval v Stanleyho pohári. S „medveďmi“ sa do finále dostal aj v rokoch 2013 a 2019. Šesťkrát bol medzi tromi finalistami na zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu, získal ju v roku 2009. Je historický ligový líder v počte odohratých zápasov spomedzi obrancov - 1680, čo je zároveň tretí najvyšší počet ho všetkých hráčov v histórii súťaže. V základnej časti NHL nazbieral 680 kanadských bodov (209+471).



Okrem spomínaných hráčov figurujú medzi možnými kandidátmi aj útočník Ryan Getzlaf, obranca Duncan Keith, Jason Spezza, Rod Brin´d Amour, Patrik Eliáš, Theoren Fleury, Curtis Joseph, Patrick Marleau, Ryan Miller, Alexander Mogilnij, Bernie Nicholls, Keith Tkachuk, Henrik Zetterberg, Justin Williams, Pekka Rinne, Sergej Gončar či Theoren Fleury.