Chára sa objavuje na ľade čoraz menej, všimol si to aj Coffey

Boston 29. augusta (TASR) - Kapitán hokejistov Bostonu Bruins Zdeno Chára bol v uplynulých sezónach zvyknutý na veľkú porciu stráveného času na ľade. Slovenský obranca patril medzi najvyťaženejších hráčov v lige, no s pribúdajúcim vekom sa jeho úlohy menia a ubúda mu aj časový údaj v počte minút na zápas. Chára na túto zmenu reagoval tak, že sa napriek tomu snaží hrať na maximum.



Vlani sa 43-ročný Chára stal 21. hokejistom v histórii NHL, ktorý zaokrúhlil počet zápas v profilige na 1500. Je aktuálne najstarším hráčom ligy a s 206 centimetrami je aj najvyšší v jej storočnej histórii. S Bostonom podpísal zmluvu ako voľný hráč pred sezónou 2006/2007. Hneď v tej sezóne si vytvoril osobný rekord v priemernom počte minút na ľade - 27:33. V tomto ročníku odohral v základnej časti 68 zápasov, na ľade bol v priemere 21:01 minúty na zápas. V prebiehajúcom play off mu tento údaj klesol na 19:30. Vo vyraďovačke v sezóne 2012/2013, v ktorej "medvedi" prehrali vo finále Stanleyho pohára s Chicagom Blackhawks, bol Chára na ľade v priemere 29:32. Dva roky predtým pri zisku titulu hral 27:39 minút za zápas. "Pre mňa je najdôležitejšie hrať dobre v defenzíve. Robím pre tím všetko, čo môžem, v obrannej i útočnej zóne. Neviem, či sa moja úloha v tíme mení. Snažím sa hrať stále na maximum. Nezáleží na tom, s kým som vo dvojici," citoval Cháru portál nhl.com.



Chárov skrátený čas na ľade si všimol aj Paul Coffey. Štvornásobný víťaz Stanleyho pohára a trojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu, ukončil svoju kariéru v roku 2001 ako 40-ročný po 21 sezónach v NHL. "Najťažšie je uvedomiť si, že starnete. Už nemôžete robiť to, čo predtým. Ale Chára je profesionál. Prijíma to, aj keď niektorí sa s touto myšlienkou nemôžu zmieriť. Hokej je príliš dobrý, skvelých hráčov je veľa. Táto hra sa nemôže točiť iba okolo vás," povedal Coffey.