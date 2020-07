Chára nad koncom kariéry nerozmýšľa: Sústredím sa na hru

Boston 26. júla (TASR) - Dlhoročný kapitán hokejistov Bostonu Bruins Zdeno Chára neuvažuje o konci kariéry ani vo veku 43 rokov. Momentálne sa maximálne sústreďuje na záver sezóny NHL.



Chára si oblieka dres "medveďov" od októbra 2006 a v uplynulých dvoch rokoch predlžoval zmluvu iba o jednu sezónu. Aktuálny kontrakt má hodnotu dva milióny dolárov s možnými bonusmi vo výške 1,75 milióna. "Snažím sa zostať nohami na zemi. Sústrediť sa na moju hru a výkony. Som otvorený viacerým možnostiam, uvidíme, čo sa stane. Teraz ma však zaujímajú iba najbližšie zápasy," povedal slovenský obranca v sobotu pre oficiálnu stránku Bostonu.



Chára vo svojej 22. sezóne v profilige strávil priemerne na ľade 21:01 minút, najmenej od svojej prvej sezóny v drese New Yorku Islanders v ročníku 1998/99. Na svojom konte má päť gólov a deväť asistencií. Stále je však pilierom obrany, ktorá inkasovala 2,39 gólu na zápas, najmenej v NHL. "Vyzerá byť ako niekto, kto bude hrať večne. On skrátka nemá tú vlastnosť len tak niečo zabaliť," popísal svojho spoluhráča útočník Brad Marchand, ktorý po boku Cháru nastupuje 11 rokov. "Stále má čo ponúknuť, stále je jedným z najlepších obrancov v lige. Nevidím možnosť, že by teraz len tak skončil. Myslím si, že bude hrať do sedemdesiatky, teda ešte také dva roky," podpichol svojho spoluhráča Marchand.



Boston nastúpi po reštarte NHL v skupine o nasadenie do play off proti Philadelphii, Tampe Bay a Washingtonu. Prvý duel proti Flyers odohrá 2. augusta.