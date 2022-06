Chára napokon bez trofeje, cenu Billa Mastertona získal Price

New York 4. júna (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carey Price získal trofej Billa Mastertona pre hráča, ktorý spája hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou hokeju. Medzi trojicou nominovaných bol aj slovenský obranca Zdeno Chára.



O laureátoch Mastertonovej ceny rozhoduje asociácia novinárov, ktorých tentoraz najviac zaujal príbeh brankára Montrealu Canadiens, ktorý sa vrátil do kolotoča NHL po operácii kolena a zároveň vstúpil do asistenčného programu pre hráčov po užívaní návykových látok. "V živote sú prekážky, ktoré vás budú vždy ťažiť. A myslím si, že schopnosť prekonať to a udržať si nadhľad a neustále napredovať je niečo, čo by sme všetci mali učiť naše deti a blízkych," povedal Price.



Asociácia novinárov dostala od každého tímu pred záverom základnej časti NHL meno jedného kandidáta na trofej. Z 32 mien sa do trojice nominovaných dostali okrem Pricea aj Chára a útočník Kevin Hayes z Philadelphie Flyers. "Treba vyzdvihnúť aj "Big Z" (Cháru), Kevina a všetkých ostatných nominovaných z každého tímu za ich odolnosť a oddanosť v živote a hokeji," povedal Price.



Tridsaťštyriročný brankár odohral v sezóne 2021/2022 päť zápasov, prvý 15. apríla. Price je šiesty hráč Canadiens, ktorý získal toto ocenenie, a prvým od útočníka Maxa Paciorettyho (2011/2012).



Price získal od hlasujúcich 343 bodov, druhý v poradí Hayes 264 a Chára 242. Slovenský obranca, ktorý bol v sezóne 2021/2022 najstarší hráč NHL, oslávil 18 marca 45. narodeniny a zatiaľ sa definitívne nerozhodol o ďalšom pokračovaní kariéry. Počas nej už získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu (2009), cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra (2011) a v roku 2011 doviedol Boston Bruins v pozícii kapitána k triumfu v Stanleyho pohári.