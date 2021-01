Chára nastúpil proti Bostonu, Pánik pomohol gólom k výhre Washingtonu

NHL - výsledky:



Buffalo - New Jersey 4:3 pp a sn,

Carolina - Dallas 4:1,

Detroit - Florida 2:3 pp,

Edmonton - Toronto 4:3 pp,

Montreal - Calgary 0:2,

New York Rangers - Pittsburgh 4:5 pp,

Philadelphia - New York Islanders 3:2 pp,

Tampa Bay - Nashville 4:3,

Washington - Boston 4:3 pp /R. Pánik (Washingotn) 1+0/,

Minnesota - Colorado 1:5,

Anaheim - St. Louis 1:6,

Winnipeg - Vancouver 1:4

New York 31. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa v sobotnom zápase NHL podieľal gólom na domácom víťazstve Washingtonu nad Bostonom 4:3 po predĺžení. V drese Capitals nastúpil Zdeno Chára po prvý raz proti svojmu bývalému klubu, odohral 20:54 minúty a pripísal si plusový bod. Rozhodujúci gól strelil Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 708. zásah v profilige a v štatistike vyrovnal zápis siedmeho najlepšieho strelca histórie Mikea Gartnera.Pánik dosiahol svoj prvý gól v tejto sezóne, keď sa v 31. minúte presadil v presilovej hre a zvýšil na 3:0. Zápas odohral v druhej formácii spoločne s Ovečkinom, ktorý vynechal uplynulé štyri duely pre koronavírusový protokol. Ruský útočník si okrem rozhodujúceho gólu pripísal aj asistenciu pri Pánikovom zásahu. Washington zvíťazil tretíkrát za sebou a je na čele tabuľky Východnej divízie.Hráči Montrealu nebodovali prvýkrát v tomto ročníku, keď na svojom ľade podľahli Calgary 0:2. Hrdinom Flames bol brankár Jacob Markström, ktorý sa blysol 37 zákrokmi. V domácom drese odohral Tomáš Tatar 15:20 minúty a mal mínusový bod.