Chára o uvedení do Siene slávy slovenského hokeja: Je to obrovská česť
Cháru do Siene slávy slovenského hokeja navrhla Nominačná komisia.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Pre bývalého obrancu Zdena Cháru je obrovská česť byť v skupine ľudí, ktorí sú uvedení v Sieni slávy slovenského hokeja (SSSH). Niekdajší kapitán Bostonu a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011 vstúpi do hokejovej dvorany počas slávnostného galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v stredu 20. augusta.
Cháru do Siene slávy slovenského hokeja navrhla Nominačná komisia. „Bol som milo prekvapený a nesmierne poctený. Je obrovská česť byť v skupine výnimočných hokejistov a ľudí, ktorí sú uvedení v Sieni slávy slovenského hokeja. Prijal som to skromne, no veľmi si to vážim,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk.
Legendárny obranca, ktorý nastúpil na 1680 zápasov v základnej časti NHL, bude jeden z dvoch laureátov v roku 2025. Celkovo sa stane 39. členom SSSH. Miesto v exkluzívnej spoločnosti si vyslúžil za bohatú a úspešnú kariéru na klubovej i reprezentačnej úrovni. V zbierke má Stanleyho pohár s Bostonom Bruins z roku 2011, Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny NHL a z medzinárodného ľadu dve strieborné medaily z MS 2000 a 2012 a 4. miesto zo ZOH vo Vancouveri 2010.
V Bostone nosil štrnásť rokov kapitánske céčko, stal sa legendou klubu, mesta, súťaže i celého hokejového sveta. Jeho výnimočnosť v hokejovom svete deklaruje skutočnosť, že je historicky prvý Slovák, ktorý sa udomácni v troch najprestížnejších sieňach slávy v rámci jedného kalendárneho roka. V máji 2025 ho do výnimočnej spoločnosti prijala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), v auguste vstúpi do Siene slávy slovenského hokeja a na jeseň aj do Hokejovej siene slávy v Toronte. „Je to neuveriteľné. Akt uvádzania do sieň sláv je niečo, na čo sa zvyčajne dlhšie čaká. Mal som šťastie, že sa mi to podarí v rámci jedného roka. Za týmto úspechom stojí tím ľudí, ktorí na ňom majú obrovskú zásluhu. Samozrejme, na čele je moja manželka s deťmi, moja rodina, veľa trénerov i spoluhráčov, ľudí, ktorí mi na tejto ceste pomáhali. Až spätne si zrejme stopercentne uvedomím, čo to vlastne znamená. Momentálne sa to snažím brať vyvážene. Sú to posledné dvierka, ktoré som mal možnosť otvoriť vo svojom hokejom živote. Budem si to užívať,“ priznal Chára.
V reprezentačnom A-tíme nastúpil v 86 medzinárodných dueloch, strelil v nich 9 gólov. Predstavil sa na siedmich MS, z toho dvoch „strieborných“ v Petrohrade 2000 a Helsinkách 2012, troch ZOH (Turín 2006, Vancouver 2010 a Soči 2014) i Svetovom pohári 2004. V roku 2016 bol spolu s ďalšími Slovákmi súčasťou Tímu Európy na ďalšom Svetovom pohári. Šesťkrát triumfoval v ankete Hokejista roka (vrátane niekdajšieho Zlatého puku) a desaťkrát vyhral kategóriu Najlepší obranca. „Reprezentovať Slovensko bolo pre mňa vždy niečo, čo som veľmi chcel. Naskakujú mi zimomriavky, keď o tom začínam rozprávať. Spomienky na túto kapitolu môjho života sú naozaj krásne. Možnože sme nedosiahli až toľko veľa úspechov, ale keď sa vydarili, boli o to krajšie. Pamätám si na moment, keď som si prvýkrát obliekal reprezentačný dres. Cítil som obrovskú hrdosť a česť, veľmi som sa tešil,“ spomína si Chára na pamätný deň (26. apríla 1999). „Prvý veľký úspech prišiel v Petrohrade. Celé Slovensko stálo za nami a keď sme priniesli striebro, neuveriteľne nás prijalo. Bol to moment, keď sme pochopili, ako veľa to znamenalo pre náš národ. Ľudia ukázali, že sa dokážu zomknúť a podporiť nás. Pre mnohých chlapcov bolo veľkým zadosťučinením, keď sme doniesli aj druhé striebro z Fínska. Hoci sme vo finále prehrali, pre nás bol zisk striebornej medaily svojím spôsobom takým malým víťazstvom. A to sme venovali Palimu Demitrovi.“
ČLENOVIA SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA:
2002: Vladimír Dzurilla, Michal Polóni, Ladislav Horský, George Gross, Ladislav Troják, Stan Mikita, Václav Nedomanský, Ján Starší, Jozef Golonka, Peter Šťastný (vystúpil v roku 2009)
2003: Miroslav Červenka, Rastislav Jančuška, Ján Jendek, Vojtech Okoličány
2004: Milan Kužela, František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč
2005: Jaroslav Walter, Igor Liba
2006: Rudolf Tajcnár
2007: Dušan Pašek
2008: Dušan Faško
2009: Dárius Rusnák
2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla
2012: Pavol Demitra
2014: Zdeno Cíger
2018: Miroslav Šatan
2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc
2021: Peter Bondra
2022: Žigmund Pálffy
2023: Marián Hossa
2024: Ľubomír Višňovský
2025: Zdeno Chára (uvedený bude 20. augusta 2025)
