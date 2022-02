Chára vyrovnal rekord Cheliosa, historický míľnik okorenil asistenciou

výsledky NHL:



Columbus - Toronto 4:3 pp

Florida - Nashville 4:6

Ottawa - Minnesota 4:3

Philadelphia - St. Louis 1:4

Seattle - New York Islanders 2:5 /za hostí Chára 0+1/

Anaheim - San Jose 4:3 pp a sn



New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára dosiahol ďalší historický míľnik. V noci na stredu nastúpil na svoj 1651. zápas v základnej časti NHL a vyrovnal tak rekord obrancov profiligy, ktorý držal Chris Chelios. Chára sa dotiahol na legendárneho Američana vo víťaznom dueli New Yorku Islanders na ľade nováčika súťaže Seattle Kraken (5:2). V závere si pripísal asistenciu pri góle Zacha Parisea do prázdnej bránky.Chára absolvoval 20:15 min, na Philippa Grubauera vyslal dve strely a do štatistík mu pribudla pluska. Slovenský zadák, ktorý 18. marca oslávi 45. narodeniny, odohral v tejto sezóne za Islanders 43 zápasov. Nazbieral v nich osem asistencií a mal štyri plusové body. Celkovo v kariére za Islanders, Ottawu Senators, Boston Bruins a Washington Capitals získal 673 bodov za 207 gólov a 466 asistencií. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL, o dva roky neskôr doviedol Boston k Stanley Cupu.