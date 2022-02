Chára prekonal rekord Cheliosa, Calgary ukončilo víťaznú sériu

výsledky NHL:



Florida - Columbus 3:6

New York Rangers - Washington 4:1

Pittsburgh - New Jersey 1:6

Toronto - Minnesota 3:1

Nashville - Dallas 2:1 pp a sn

Seattle - Boston 2:3 pp

Vancouver - Calgary 7:1

San Jose - New York Islanders 4:3 pp a sn

New York 25. februára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára vytvoril nový rekord NHL v počte odohratých zápasov obrancu. V noci na piatok nastúpil v drese New Yorku Islanders na ľade San Jose na svoj 1652. duel v základnej časti a osamostatnil sa na prvom mieste v počte štartov medzi zadákmi, keď prekonal Chrisa Cheliosa (1651). Doteraz bol s legendárnym Američanom spoločne na čele historickej štatistiky. Islanders prehrali so Sharks 3:4 po samostatných nájazdoch, v rozstrele premenil ako jediný svoj nájazd domáci Logan Couture.Chára sa dotiahol na Cheliosa v noci na stredu vo víťaznom dueli so Seattlom (5:2), o dva dni neskôr sa od neho odpútal. V počte odohraných zápasov je celkovo na siedmom mieste, keď sa v historickej tabuľke vyrovnal Markovi Recchimu. Ligový rekord drží Patrick Marleau s 1779 štartmi. Slovenský bek okorenil rekordný štart pästným súbojom. Na začiatku druhej tretiny sa pobil s Truchonom-Vielom, obaja dostali za bitku päťminútový trest.V ďalšom zápase Washington s Martinom Fehérvárym prehral v New Yorku s domácimi Rangers 1:4. Calgary v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom utrpelo debakel 1:7 na ľade Vancouveru a ukončilo rekordnú klubovú víťaznú šnúru, ktorá trvala desať zápasov. Jaroslav Halák bol na striedačke, v bránke Canucks dostal prednosť Thatcher Demko.Dallas bez zraneného Andreja Sekeru podľahol domácemu Nashvillu 1:2 po nájazdoch. Za Stars ešte nenastúpil slovenský útočník Marián Studenič, ktorého si "hviezdy" stiahli z waiver listiny, kam ho predtým umiestnilo New Jersey. Devils zvíťazili v Pittsburghu 6:1, Tomáš Tatar nebodoval, jeho spoluhráč Christián Jaroš sa do zostavy New Jersey nezmestil.