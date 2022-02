Chára prispel k výhre Islanders nad Bostonom, darilo sa aj Washingtonu

NHL - výsledky:



NY Rangers - Detroit 2:3 pp a sn, Philadelphia - Washington 3:5, Buffalo - Ottawa 1:3, Toronto - Pittsburgh 4:1, NY Islanders - Boston 4:1 (za domácich Z. CHÁRA 0+1), Winnipeg - Seattle 5:3, Chicago - Columbus 4:7, Edmonton - Anaheim 7:3, San Jose - Vancouver 4:5 pp

New York 18. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders aj vďaka asistencii slovenského obrancu Zdena Cháru zvíťazili v zámorskej NHL na domácom ľade nad Bostonom 4:1. Zastavili tak sériu troch prehier, bilanciou 1+1 sa prezentovalo domáce trio Noah Dobson, Mathew Barzal a Brock Nelson.Chára odohral vyše 19 minút a zapísal si aj plusový bod. Celkovo má v tejto sezóne v 41 zápasoch na konte sedem kanadských bodov za sedem asistencií. Štyridsaťštyriročný Chára odohral proti bývalému klubu, kde pôsobil ako 14 sezón, už svoj 1649. zápas v NHL v kariére. Len tri mu tak chýbajú na prekonania Chrisa Cheliosa, ktorý je lídrom v počte odohraných duelov v profilige medzi obrancami (1651).Darilo sa Washingtonu, ktorý vyhral na ľade Philadelphie 5:3. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry strávil na ľade vyše 20 minút a zaznamenal aj dva plusové body. Vancouver so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom na striedačke zvíťazil na ľade San Jose 5:4 po predĺžení. Domáci vyrovnali sekundu pred koncom tretej tretiny na 4:4 vďaka ruskému útočníkovi Alexandrovi Barabanovovi, Canucks ale zvíťazili po zásahu J.T. Millera v 63. min.Hrdinom Montrealu v domácom zápase so St. Louis bol Cole Caufield. Ten necelých 10 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 2:2 a potom gólom v predĺžení rozhodol o tom, že Canadiens ukončili nepríjemnú sériu desiatich prehier. Výhra bola po predchádzajúcich troch prehrách prvá pre dočasného trénera Canadiens Martina St. Louisa. Detroit vyhral v newyorskej Madison Square Garden nad Rangers 3:2 po nájazdoch, keď v ich šiestej sérii rozhodol Pius Suter. Toronto zdolalo doma Pittsburgh 4:1, v drese Maple Leafs prispeli bilanciou 1+1 Morgan Rielly a Auston Matthews. Hrdinom bol ale brankár Jack Campbell, ktorý Pittsburghu zlikvidoval až 45 striel na bránku.