Chára rozhodne o svojej budúcnosti v septembri

New York 26. júna (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa zatiaľ nevyjadril ohľadom svojej budúcnosti a necháva si čas na rozmyslenie. Podľa jeho agenta Matta Keatora sa 45-ročný obranca rozhodne o prípadnom pokračovaní kariéry až v septembri.



Keator pre denník Boston Globe povedal, že Chára sa neponáhľa s rozhodnutím, či potiahne aj svoju 25. sezónu v NHL. "Leto chce stráviť najmä so svojou rodinou a počas neho prehodnotí, ako je na tom po fyzickej stránke," uviedol agent.



Chára má za sebou už 24. ročník v zámorskej profilige. Obliekal v ňom dres New York Islanders, s ktorým sa mu nepodarilo prebojovať do play off. Tím z Long Islandu skončil v Metropolitnej divízii na nepostupovej piatej priečke. V základnej časti odohral v drese "ostrovanov" 72 zápasov, v ktorých strelil dva góly, pridal 12 asistencií, pripísal si aj 85 trestných minút a osem plusových bodov. V priemere odohral 18:44 min. na zápas. Chára kariéru oficiálne neukončil, ale po poslednom zápase Islanders v sezóne doma s Tampou Bay, v ktorom dal aj gól, sa s ním lúčili spoluhráči, diváci, súperi i rozhodcovia. Najstaršiemu hráčovi v piatich hlavných profesionálnych zámorských ligách (NHL, NFL, NBA, MLB, MLS) vyprší v lete ročný kontrakt a 13. júla sa stane neobmedzeným voľným hráčom.



Slovenský bek je rekordér NHL v počte odohratých zápasov medzi obrancami - v základnej časti ich absolvoval celkovo 1680. Zo všetkých korčuliarov odohralo viac stretnutí len šesť hráčov, európsky rekord drží český útočník Jaromír Jágr s 1733 zápasmi. Chára v roku 2011 ako kapitán priviedol Boston k zisku Stanleyho pohára, v NHL hral aj za Ottawu a Washington. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny a o dva roky neskôr dostal aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra na ľade i mimo neho.