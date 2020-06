Chára vrátil na ľad so spoluhráčmi z Bostonu

Boston 14. júna (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins začali po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu s tréningom na ľade v malých skupinách. Klub zámorskej NHL na svojich sociálnych sieťach zverejnil videá z víkendových tréningov, je na nich aj kapitán tímu Zdeno Chára.



Okrem slovenského obrancu sa na videu objavili John Moore a Pär Lindholm a pred nimi aj Brad Marchand a Patrice Bergeron. Pred dvoma dňami generálny manažér klubu Don Sweeney informoval, že jeden z hráčov tímu mal pozitívny test na koronavírus. Video z tréningov naznačuje, že to nie je nikto zo spomenutej štvorice.



Všetci "medvedi", ktorí sa zapojili do druhej fázy projektu reštartu súťaže, mali negatívne výsledky testov. Druhá fáza (od 8. júna) je pre hráčov dobrovoľná. Hokejisti, ktorí sa na nej nepotrebujú zúčastniť, môžu zatiaľ trénovať individuálne a počkať si na štart tretej fázy (10. júla), keď sa už budú musieť v prípravných kempoch hlásiť všetci hráči. Vedenie zámorskej profiligy plánuje obnoviť súťaž v auguste, ak to situácia s pandémiou koronavírusu dovolí.