Chára sa dostal do Tímu štvrťstoročia spoločne s Lidströmom

New York 8. mája (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa dostal do Tímu štvrťstoročia zámorskej NHL. Vedenie súťaže vo štvrtok zverejnilo prvých šesť členov elitnej zostavy profiligy za uplynulých 25 rokov. Okrem Cháru sa v nej ocitli švédsky zadák Nicklas Lidström, kanadskí útočníci Jerome Iginla, Joe Sakic, Joe Thornton a fínsky kanonier Temmu Selänne.



O zložení Tímu štvrťstoročia rozhodli fanúšikovia, hlasovanie prebiehalo od 12. februára do 1. apríla. Chára debutoval v NHL v roku 1997 v drese New Yorku Islanders. V tomto klube pôsobil štyri sezóny rovnako ako v Ottawe Senators. Potom sa stal veľkou oporou Bostonu Bruins, kde odohral 15 sezón a nosil aj kapitánske céčko. V sezóne 2008/2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu. V roku 2011 pomohol „medveďom" k zisku Stanleyho pohára.



"Cháru zdobila obrovská súťaživosť. Bol známy tým, že tvrdo trénoval, dokázal sa skvele pripraviť na zápasy a maximálne sa koncentrovať. Ako mladý hráč som sa od neho veľa naučil. Bolo pre mňa privilégium byť súčasťou éry, v ktorej hrával. Mal obrovský vplyv na celé mužstvo, bol osobnosťou na ľade i mimo neho," uviedol pre portál tsn.ca Chárov bývalý spoluhráč z Bostonu Patrice Bergeron.