Chára sa vracia do Bostonu, bude poradca pre hokejové operácie

Na snímke bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Chára sa tak po konci hráčskej kariéry vydáva na funkcionársku dráhu.

Autor TASR
Boston 25. septembra (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára sa vracia do Bostonu Bruins. Vedenie klubu NHL vo štvrtok oznámilo, že niekdajší kapitán „medveďov“ bude pôsobiť v organizácii ako poradca a mentor pre hokejové operácie.

Chára sa tak po konci hráčskej kariéry vydáva na funkcionársku dráhu. Vo svojej novej úlohe bude úzko spolupracovať s hráčmi aj realizačným tímom Bruins, aby radil organizácii v kľúčových oblastiach. Jeho hlavnými úlohami budú budovanie vzťahov a posilňovanie komunikácie medzi hráčmi a trénermi, účasť na tréningoch a domácich zápasoch a poskytovanie podpory pri rozvoji obrancov mimo ľadu. Bude pomáhať aj tímu, ktorý má na starosti rozvoj mužstva a bude aj v pravidelnom kontakte s mladíkmi na farme v AHL.

„Organizácia Bostonu Bruins je nadšená a hrdá, že môže opäť privítať Zdena,“ povedal pre oficiálny web klubu jeho generálny manažér Don Sweeney. „V úlohe poradcu a mentora sa Zdeno podelí s našimi hráčmi a trénermi o svoje skúsenosti ako oddaný športovec, rešpektovaný líder a jeden z najväčších velikánov NHL všetkých čias.“

Prínos Cháru v novej funkcii vyzdvihol aj hlavný tréner Marco Sturm: „Keďže som hral po boku Zdena, z prvej ruky poznám jeho líderské schopnosti, pracovnú morálku a profesionalitu, ktoré prináša každý deň. Sme nadšení, že ho máme späť v Bostone v tejto úlohe, kde jeho znalosti hry budú skvelým zdrojom pre našich hráčov a realizačný tím.“

Štyridsaťosemročný Chára strávil v Bostone 14 sezón v období rokov 2006-2020, pričom počas celého pôsobenia v tíme zastával funkciu kapitána. V roku 2011 priviedol Bruins k zisku Stanleyho pohára. Za Boston odohral vyše 1000 zápasov, celkovo ich absolvoval počas 24-ročnej kariéry NHL v základnej časti až 1680, čo je historický rekord medzi obrancami. V roku 2009 získal prestížnu Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny, o dva roky pridal do svojej zbierky aj Mark Messier Leadership Award pre najlepšieho lídra súťaže. Šesťkrát si zahral v Zápase hviezd NHL. Profiligovú kariéru ukončil v roku 2022 ako hráč New Yorku Islanders.
