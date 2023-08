Chára si zabehol polmaratón v Rajci, vo svojej kategórii skončil 16.

Rajec 12. augusta (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára absolvoval polmaratón v rámci jubilejného 40. ročníka Rajeckého maratónu. Na trati z Rajca do Frívaldskej doliny a späť dosiahol čas 1:33:50 h a celkovo skončil na 54. mieste. Držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011 bol medzi mužmi 51. a vo svojej vekovej kategórii (40 až 49-roční) skončil na 16. priečke, informoval portál atletika.sk.



Štyridsaťšesťročný Chára zvládol v apríli najstarší svetový maratón - bostonský. V jeho 127. ročníku dosiahol na náročnej trati čas 3:38:23 h, pričom jeho polmaratónsky medzičas bol 1:49:40 h. Bývalý dlhoročný kapitán Bostonu bežal svoj premiérový maratón v živote na podporu Nádacie Thomasa E. Smitha a Hoytovej nadácie.



Chára absolvoval v NHL 25 sezón, v nich odohral 1680 zápasov v základnej časti (rekord medzi obrancami) a 200 v play off. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny. So slovenskou reprezentáciou vybojoval dve striebra na MS (2000 a 2012). Kariéru ukončil vlani na jeseň.



Hlavnú disciplínu 40. ročníka Rajeckého maratónu - maratón na trati z Rajca do Čičmian a späť - vyhral Miroslav Ilavský za 2:33:49 h, zo žien bola najrýchlejšia viacnásobná slovenská maratónska šampiónka Sylvia Šebestianová (3:10:12 h). V polmaratóne triumfoval s takmer sedemminútovým náskokom Matúš Hujsa (1:09:50 h) a zo žien bola najrýchlejšia Veronika Páleníková (1:21:39).