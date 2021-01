Chára zažil víťazný debut za Washington, hetrik McDavida

Útočník Washingtonu Capitals T.J. Oshie (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčom Alexandrom Ovečkinom počas zápasu zámorskej NHL 14. januára 2021 v Buffale. Foto: TASR/AP

Brankár Bostonu Bruins Tuuka Rask (40) a Jack Hughes (86) z New Jersey Devils počas zápasu zámorskej NHL 14. januára 2021 v Newarku. Foto: TASR/AP

Hokejista Jacob Trouba (8) z New Yorku Rangers a Casey Cizikas z New Yorku Islanders počas zápasu zámorskej NHL New York Rangers - New York Islanders 14. januára 2021 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Center Ryan Dzingel z Caroliny Hurricanes sa teší z gólu počas zápasu zámorskej NHL Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 14. januára 2021 v Detroite. Foto: TASR/AP

Brankár Martin Jones (31) zo SAn Jose Sharks sa teší so spoluhráčom Loganom Coutureom po zápase zámorskej NHL Arizona Coyotes - San Jose Sharks 15. januára 2021 v Glendale. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)



Góly: 9. Hall (Olofsson, Eichel), 39. Rieder (Cozens, McCabe), 41. McCabe (Eichel, Thompson), 59. Olofsson (Hall, Reinhart) - 6. Bäckström (Ovečkin, Oshie), 11. Oshie (Ovečkin, Carlson), 28. Carlson (Oshie, Bäckström), 34. Dillon (Sheary, Eller), 41. Vrána, 59. Hathaway (Jensen). Brankári: Hutton Samsonov, strely na bránku: 26:28.







NEW JERSEY DEVILS - BOSTON BRUINS 2:3 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 49. Wood (Hughes), 54. Smith (Tennyson, Hughes) - 18. Marchand (Krejčí, Bergeron), 54. Ritchie (Marchand, Grzelcyk), rozh. náj. Marchand. Brankári: Blackwood - Rask, strely na bránku: 22:37.







NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)



Góly: 3. Nelson (Beauvillier, Leddy), 4. Lee (Leddy), 14. Barzal (Clutterbuck), 35. Lee (Eberle, Dobson). Brankári: Šesťorkin - Varlamov, strely na bránku: 24:33.







DETROIT RED WINGS - CAROLINA HURRICANES 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 4. Niederreiter (Aho), 58. Dzingel (Gardiner, Nečas), 59. Svečnikov (Teräväinen). Brankári: Greiss - Mrázek, strely na bránku: 14:43.







NASHVILLE PREDATORS - COLUMBUS BLUE JACKETS 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 34. Kunin (Haula), 46. Forsberg (Richardson), 59. Järnkrok (Grimaldi, Josi) - 10. Jenner. Brankári: Saros - Korpisalo, strely na bránku: 35:30.







WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES 4:3 pp (1:3, 2:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 8. Laine (Connor, Forbort), 21. Scheifele (Ehlers), 36. Connor (Laine, Wheeler), 62. Laine (Pionk, Connor) - 5. Tkachuk (Andersson, Giordano), 12. Gaudreau (Lindholm, Monahan), 17. Lindholm (Dube, Tanev). Brankári: Hellebuyck - Markström, strely na bránku: 34:26.







ARIZONA COYOTES - SAN JOSE SHARKS 3:4 pp a sn (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 36. Garland (Dvorak, Chychrun), 57. Keller (Garland, Chychrun), 60. Kessel (Goligoski, Keller) - 13. Hertl (Kane, Couture), 17. Hertl (Leonard, Kane), 52. Kane (Leonard, Hertl), rozh. náj. Couture. Brankári: Kuemper - Jones, strely na bránku: 37:35.







EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)



Góly: 8. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 20. McDavid (Yamamoto, Draisaitl), 29. McDavid (Draisaitl, Barrie), 36. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 52. Nugent-Hopkins (Yamamoto) - 24. Schmidt (Edler), 31. Motte (Hamonic, Hughes). Brankári: Koskinen - Demko, strely na bránku: 46:40.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ANAHEIM DUCKS 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)



Góly: 2. Marchessault (Martinez, Theodore), 3. Nosek (Reaves), 41. Stone (Stephenson, Pietrangelo), 51. Pacioretty (Stone), 60. Tuch (Roy, Glass) - 5. Comtois (Steel), 8. Comtois (Getzlaf). Brankári: Lehner - Gibson, strely na bránku: 29:22.







LOS ANGELES KINGS - MINNESOTA WILD 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)



Góly: 20. Carter (Kopitar), 28. Athanasiou (Carter, Roy), 38. Brown (Iafallo, Kopitar) - 17. Brodin (Kaprizov, Pateryn), 44. Rask (Kaprizov, Dumba), 50. Foligno (Suter), 64. Kaprizov. Brankári: Quick - Talbot, strely na bránku: 34:27.







Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Washington) 20:16 0 0 0 +2 1 0



Richard Pánik (Washington) 11:18 0 0 0 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 15. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára zažil úspešnú premiéru vo svojom novom klube v zámorskej NHL. Washington Capitals zvíťazili v prvom zápase novej sezóny na štadióne Buffala 6:4. Štyridsaťtriročný bek strávil na ľade 20:16 minút a k dvom plusovým bodom pridal aj jednu strelu na bránku a jeden hit. Spolu s ním sa tešil z výhry aj krajan Richard Pánik, ktorý odohral 11:18 min a dvakrát ohrozil súperovu bránku.Dvoma gólmi a asistenciou prispel k víťazstvu Capitals T. J. Oshie, kapitán Alexander Ovečkin si pripísal dve asistencie. Úspešný debut na lavičke tímu z hlavného mesta USA absolvoval skúsený tréner Peter Laviolette, ktorý zaznamenal 638. víťazstvo v NHL.odohral v oslabení. Sabres, ktorí nastúpili na prvý súťažný zápas po 311 dňoch, znížili z 1:4 na 3:4 aj na 4:5, ale víťazstvo Capitals spečatil do prázdnej bránky Garnet Hathaway. Do streleckej listiny sa pri debute v drese Buffala zapísali Taylor Hall a Tobias Rieder, asistenciu v prvom zápase v NHL zaznamenal nováčik Dylan Cozens. Zápas nedohrala ďalšia nová posila "šablí" Eric Staal, ktorého v tretej tretine atakoval úderom do hlavy Nic Dowd.Z triumfu mal radosť aj Chárov bývalý klub, Boston zvíťazil na ľade New Jersey 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Jaroslav Halák sa do bránky nedostal. Rozhodujúci nájazd premenil Brad Marchand, ktorý v riadnom čase strelil gól a pridal asistenciu.povedal Marchand podľa tsn.ca. Víťazstvo Bruins vychytal Tuukka Rask, stačilo mu na to 20 zákrokov. Neúspešnú premiéru na lavičke Devils zažil tréner Lindy Ruff.povedal skúsený tréner. O góly "diablov" sa podelili Ty Smith, ktorý skóroval pri debute v NHL a Miles Wood. Bostonu chýbal pre zranenie David Pastrňák, nový kapitán Patrice Bergeron, ktorý prebral "céčko" po Zdenovi Chárovi, raz asistoval.Edmonton triumfoval na vlastnom štadióne nad Vancouverom 5:2. Domáci kapitán Connor McDavid zaznamenal siedmy hetrik v základnej časti a pridal aj asistenciu, Leon Draisaitl nazbieral štyri gólové prihrávky a Ryan Nugent-Hopkins mal bilanciu 2+1. Oilers vrátili Canucks prehru 3:5 z otváracieho dňa novej sezóny.povedal McDavid, ktorý sa postaral o prvý hetrik v novom ročníku NHL.adresoval chvály na jeho adresu tréner Dave Tippett. Svoj prvý gól strelil McDavid 0,8 sekundy pred prvou sirénou a zvýšil na 2:0, v polovici duelu po skvelej individuálnej akcii upravil na 3:1 a hetrik uzavrel takisto v druhej tretine zásahom na 4:2. Pod víťazstvo Oilers sa 38 zákrokmi podpísal Mikko Koskinen.Islanders zvíťazili v newyorskom derby nad Rangers 4:0 a pokazili tak premiéru v NHL draftovej jednotke 2020 Alexisovi Lafrenierovi. Devätnásťročný kanadský supertalent strávil na ľade 15 a pol minúty, zaznamenal mínusku a jednu strelu. Bezchybný výkon podal brankár Semjon Varlamov, ktorý zlikvidoval 24 striel "jazdcov" a pripísal si 28. shutout v NHL, ale prvý proti Rangers.povedal Varlamov. Dva góly strelil Anders Lee, medzi strelcov sa zapísal aj Matthew Barzal, ktorý podpísal nový kontrakt teste pred štartom sezóny.V NHL sa parádne uviedol ruský útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, ktorý vo svojom debutovom zápase rozhodol v predĺžení o víťazstve Wild 4:3 nad Los Angeles. Dvadsaťtriročný krídelník nazbieral tri kanadské body, v riadnom čase si pripísal dve asistencie. "Králi" viedli 3:1, keď Dustin Brown strelil svoj 300. gól v NHL, ale hostia duel otočili.Carolina zdolala Detroit hladko 3:0, český brankár Petr Mrázek zaznamenal proti svojmu bývalému tímu 22. shutout v NHL, keď mu stačilo len 14 zákrokov. Na druhej strane čelil Thomas Greiss pri svojom debute v drese Red Wings až 43 strelám "Hurricanes." Góly Caroliny strelili Nino Niederreiter, Ryan Dzingel a Andrej Svečnikov.Hviezdou Winnipegu bol Patrik Laine, ktorý svojím druhým gólom v zápase rozhodol o víťazstve Jets nad Calgary 4:3 po predĺžení a dokonal tak obrat z 1:3. Okrem dvoch gólov si fínsky útočník pripísal aj asistenciu. Jacob Markström zaznamenal pri debute v bránke Flames 30 zásahov."Žraloci" zo San Jose vyhrali na ľade Arizony 4:3 po nájazdoch, v ktorých rozhodol kapitán Logan Couture. Po tri kanadské body si v drese Sharks pripísali Tomáš Hertl (2+1) a Evander Kane (1+2). Do predĺženia poslal duel útočník Arizony Phil Kessel, ktorý vyrovnal štyri sekundy pred koncom na 3:3. Zápas v Glendale sledovalo 2274 divákov.