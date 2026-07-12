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Charitatívny hokejbalový turnaj v Nitre pomôže rodine v núdzi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Runák

Šesť tímov je rozdelených do dvoch skupín, z ktorých dva najlepšie postúpia do semifinále.

Autor TASR
Nitra 12. júla (TASR) - V nitrianskej Fara Aréne sa v nedeľu popoludní uskutoční 12. ročník charitatívneho hokejbalového turnaja. Výťažok pomôže rodine so synom, ktorý je po zrážke s motorkou dlhodobo pripútaný na invalidný vozík. TASR o tom informoval Ján Ivančík z občianskeho združenia ŠOK - Šport Osveta Kultúra.

Súčasťou turnaja je šesť tímov. „Turnaj je letnou klasikou, bez ktorej by to nebolo ono. Možno bude tento rok štartovné pole o čosi užšie, ale sme presvedčení, že chuť pomáhať a dobre si zahrať zostáva rovnaká,“ povedal za organizátorov Jozef Toman.

Šesť tímov je rozdelených do dvoch skupín, z ktorých dva najlepšie postúpia do semifinále. Posledné mužstvá v skupine na turnaji končia. Po semifinále bude nasledovať finálový súboj, z ktorého vzíde nový držiteľ pohára ŠOK Open.

„Nájsť vhodný termín na konanie sa turnaja bola tento rok veľká výzva, ale sme radi, že sme napokon našli kompromis, ktorý umožní, že ŠOK Open bude pokračovať a napíše dvanástu kapitolu,“ dodal Ivančík. Chýbať nebude ani sprievodný športový program, ozvučenie a komentovanie počas celého turnaja.
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