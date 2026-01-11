< sekcia Šport
Charlotte Hornets rozstrieľali Utah Jazz 150:95
Najviac sa darilo Tre Mannovi, ktorý za dvanásť minút z lavičky dosiahol 20 bodov.
TASR
New York 11. januára (TASR) - Basketbalisti Charlotte Hornets v nočnom zápase zámorskej NBA rozstrieľali domáci Utah Jazz 150:95, keď až deviati hráči z ich tímu nazbierali dvojciferný počet bodov.
Najviac sa darilo Tre Mannovi, ktorý za dvanásť minút z lavičky dosiahol 20 bodov. Brandon Miller pridal 18 a LaMelo Ball 17. Hornets viedli už v prvom polčase o 47 bodov.
San Antonio zdolalo Boston Celtics 100:95, hviezdny Victor Wembanyama zaznamenal 21 bodov. Bývalá jednotka draftu opäť nastúpila z lavičky a 16 bodov zaznamenala až v druhej polovici duelu. „Moja mentalita bola jednoduchá, musel som uzavrieť zápas. Mal som pocit, že súper hrá lepšie ako my, ale odolali sme,“ citovala Wembanyamu agentúra AFP. Cleveland triumfoval nad Minnesotou 146:134 a zastavil štvorzápasovú víťaznú sériu Timberwolves.
Po troch víťazstvá za sebou prehral líder Východnej konferencie Detroit. Na domácej palubovke nestačili Pistons na jedenásty tím západu Los Angeles Clippers 92:98. Kalifornčania pritom prehrávali v prvej polovici stretnutia už o 19 bodov a na začiatku záverečnej štvrtiny doháňali 14-bodové manko.
sumáre:
Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberowolves 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43)
Najviac bodov: Mitchell 28, Mobley 24, Tyson 23 - Edwards a Reid 25, Randle 20
Indiana Pacers - Miami Heat 123:99 (36:18, 25:27, 38:27, 24:27)
Najviac bodov: Nembhard 29, Potter 14, Walker 13 - Herro 21, Jaquez 16, Adebayo 13
Detroit Pistons - Los Angeles Clippers 92:98 (28:14, 27:27, 21:27, 16:30)
Najviac bodov: Robinson 20, Holland 16, Jenkins 10 - Leonard 26, Collins 25, Harden 19
Boston Celitcs - San Antonio Spurs 95:100 (26:21, 29:29, 20:23, 20:27)
Najviac bodov: White 29, Brown 27, Garza 11 - Fox 21, Wembanyama 21, Johnson 18 (10 doskokov)
Chicago Bulls - Dallas Mavericks 125:107 (36:28, 30:27, 28:24, 31:28)
Najviac bodov: C. White 22, Dosunmu 20, Vučevič 15 (12 doskokov) - Nembhard 16, Hardy a Marshall po 14
Utah Jazz - Charlotte Hornets 95:150 (14:45, 24:32, 26:38, 31:35)
Najviac bodov: Sensabaugh 26, Collier 17, C. Williams 15 - Mann 20, Miller 18, LaMelo Ball 17
