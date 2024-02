Charlotte z MLS pustil Swiderského a Jozwiaka do Európy

Miami 2. februára (TASR) - Zámorský futbalový klub Charlotte z Major League Soccer (MLS) pustil vo štvrtok poľských reprezentantov Karola Swiderského a Kamila Jozwiaka do európskych klubov, aby uvoľnil miesto novým hráčom. Útočník Swiderski prestúpil do Hellasu Verona, stredopoliar Jozwiak zamieril do Granady.



Dvadsaťsedemročný Swiderski prišiel do Charlotte v roku 2022 z gréckeho klubu PAOK Solún. V drese zámorského tímu odohral 70 stretnutí, v ktorých strelil 25 gólov a pridal 14 asistencií. Rovnaký rok posilnil káder aj Jozwiak, ktorý prestúpil z anglického Derby County. Dvadsaťpäťročný stredopoliar v 55 zápasoch štyrikrát skóroval a zaznamenal 13 asistencií.



Obaja reprezentanti boli v klube zo Severnej Karolíny na pozícii "Designated Players", čo znamená, že ich mohol nahradiť iný hráč, ktorého plat sa nebude započítavať do celkového platového stropu. Informovala o tom agentúra AFP.