Charlotte zdolalo San Antonio 111:106, vyhralo šiesty duel v rade

Collin Sexton (8). Foto: TASR/AP

Ťahúňom Hornets bol 26-bodový Brandon Miller, jeho spoluhráč a náhradník Collin Sexton premenil všetkých päť trojok a dovedna si pripísal 21 bodov.

Autor TASR
New York 1. februára (TASR) - Basketbalisti Charlotte Hornets vyhrali v sobotnom zápase zámorskej NBA nad San Antoniom Spurs 111:106. Domáci tak predĺžili svoju víťaznú sériu na šesť zápasov.

Ťahúňom Hornets bol 26-bodový Brandon Miller, jeho spoluhráč a náhradník Collin Sexton premenil všetkých päť trojok a dovedna si pripísal 21 bodov. Hornets zažívajú najdlhšiu víťaznú šnúru od marca 2016, kedy triumfovali v siedmich stretnutiach v rade.



NBA - výsledky

Charlotte - San Antonio 111:106, Indiana - Atlanta 129:124, Philadelphia - New Orleans 124:114, Miami - Chicago 118:236, Memphis - Minnesota 114:131, Houston - Dallas 111:107
