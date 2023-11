Charltona pochovajú 13.11., sprievod povedie aj popri Old Trafford

Londýn 1. novembra (TASR) - Pohreb legendárneho futbalistu Sira Bobbyho Charltona sa uskutoční 13. novembra. Spomienková bohoslužba a smútočný obrad za ikonu Manchestru United sa uskutoční v Manchesterskej katedrále. Sprievod s rakvou povedie aj popri štadióne Old Trafford. Bývalý anglický reprezentant zomrel 21. októbra v kruhu rodiny vo veku 86 rokov.



"Bohoslužba vzdá hold Bobbymu - manželovi, otcovi, starému otcovi, a samozrejme, jednému z najlepších futbalistov, akých kedy táto krajina mala. Sprievod do katedrály bude prechádzať okolo Old Trafford a poskytne fanúšikom príležitosť na modlitbu a poslednú rozlúčku so skutočnou legendou Manchestru United," uviedol klub vo vyhlásení. Rodina zorganizuje súkromný pohrebný obrad a požiadala o zachovanie súkromia pri jeho zorganizovaní.



Charlton bol viac ako 40 rokov najlepší strelec United (249 gólov) aj anglickej reprezentácie (49 gólov), kým ho v roku 2017 neprekonal Wayne Rooney. V roku 1958 prežil haváriu lietadla v Mníchove, pri ktorej zahynulo 21 ľudí vrátane ôsmich členov slávneho tímu "Busby Babes". O 10 rokov neskôr pomohol vyhrať Manchestru United, ako prvému anglickému klubu, Európsky pohár majstrov. Bol tiež člen anglického tímu, ktorý v roku 1966 získal titul na domácich MS. Charlton získal na Old Trafford tri ligové tituly a raz vyhral Pohár FA, po odchode z United v roku 1973 sa stal trénerom Prestonu. O 11 rokov neskôr sa vrátil na Old Trafford ako riaditeľ klubu. V roku 1994 mu bývalá britská kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul Sir.