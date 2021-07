Chárov agent o jeho budúcnosti: Niet sa kam ponáhľať

New York 28. júla (TASR) - Budúcnosť slovenského hokejového obrancu Zdeno Cháru v zámorskej NHL je stále nejasná. Budúci člen Siene slávy sa podľa jeho agenta pripravuje na svoju 23. sezónu v profilige a jedným dychom dodal, že netreba nič uponáhľať. V lete sa Chára stane neobmedzeným voľným hráčom a bude čakať na prípadné ponuky.



V minulej sezóne pôsobil bývalý dlhoročný kapitán Bostonu Bruins vo Washingtone Capitals, s ktorým v závere minulého roka podpísal zmluvu na jednu sezóne v hodnote 795.000 dolárov. "´Z´ je na Slovensku so svojou rodinou. Pracuje na sebe, pripravuje sa na sezónu, ale necháva ešte všetko otvorené. Niet sa kam ponáhľať," povedal podľa insidera stanice TSN Pierra LeBruna Chárov agent Matt Keator.



Štyridsaťštyriročný Chára odohral za Capitals 55 zápasov, v ktorých strelil dva góly a zaznamenal 10 bodov. V piatich zápasoch play off nebodoval. Víťaz Stanley Cupu z roku 2011, keď na vrchol doviedol Bruins ako kapitán, odohral v NHL celkovo 1608 zápasov.