Chára oslávil svoj návrat k Islanders víťazstvom, Kuznecov s hetrikom

NHL - výsledky:



Columbus - Minnesota 3:2 pp a sn

Pittsburgh - Vegas 5:2

NY Islanders - Winnipeg 5:2

Vancouver - Washington 3:4 pp

New York 12. marca (TASR) - Slovenský obranca Zdeno Chára sa po šesťzápasovej absencii pre zranenie vrátil do zostavy New Yorku Islanders a jeho tím vyhral v zámorskej NHL doma nad Winnipegom 5:2. Washington v zostave so zadákom Martinom Fehérvárym triumfoval vo Vancouveri 4:3 po predĺžení, hetrikom sa blysol ruský útočník Jevgenij Kuznecov.Dvoma presnými zásahmi sa na triumfe Islanders podieľal Josh Bailey, gól a asistenciu zaznamenal Brock Nelson. Chára strávil na ľade 16:02 min, do štatistík si zapísal dve strely. Kouč domácich Barry Trotz sa stal tretím trénerom v histórii profiligy s 900 víťazstvami, pred ním túto métu dosiahli Scotty Bowman a Joel Quenneville.Washington ešte po druhej tretine viedol na ľade Vancouveru o dva góly, ale domáci otočili skóre v priebehu prvých piatich minút tretej tretiny po dvoch zśahoch Boa Horvata. Hrdinom večera sa však stal Kuznecov, ktorý v 56. minúte zavŕšil hetrik a poslal duel do predĺženia. V ňom o víťazstve Washingtonu rozhodol Dán Lars Eller. Fehérváry odohral za hostí v prvej obrannej formácii 20:51 min, zaznamenal päť bodyčekov, dve zblokované strely a jeden mínusový bod. V bránke Vancouveru stál Thatcher Demko, ktorý dostal opäť prednosť pred Jaroslavom Halákom. Kanonier Washingtonu Alexander Ovečkin mal dve asistencie, ale neskóroval a v historickom poradí strelcov je so 766 gólmi naďalej na tretej priečke spoločne s Jaromírom Jágrom.