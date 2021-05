Chárov Washington to má nahnuté, s Bostonom prehráva už 1:3 na zápasy

výsledky - 1. kolo play off NHL



štvrtý zápas semifinále Východnej divízie:



Boston Bruins - Washington Capitals 4:1

/stav série: 3:1/



tretí zápas semifinále Centrálnej divízie:



Nashville Predators - Carolina Hurricanes 5:4 pp

/stav série: 1:2/



druhý zápas semifinále Severnej divízie:



Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 0:1 pp

/stav série: 0:2/



tretí zápas semifinále Západnej divízie:



St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1:5

/stav série: 0:3/

New York 22. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Zdenom Chárom sú blízko vypadnutia v 1. kole play off NHL. V semifinálovej sérii Východnej konferencie prehrávajú s Bostonom už 1:3 na zápasy po tom, ako v noci na sobotu podľahli Bruins na ich ľade 1:4.Chára odohral proti svojmu bývalému klubu 14:11 minúty, na brankára vyslal jednu strelu a pripísal si tri hity. Brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins.Pevne za postupom kráča Colorado, víťaz základnej časti zdolal St. Louis aj v treťom súboji 5:1 a v sérii vedie 3:0.