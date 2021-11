Chárova asistencia Islanders v Minnesote nestačila, Kane má 1100 bodov

výsledky:



Detroit - Vegas 5:2

Chicago - Nashville 2:1 pp

Minnesota - New York Islanders 5:2 (za hostí Z. Chára 0+1)

Anaheim - St. Louis 4:1

Vancouver - Dallas 6:3

New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti Minnesoty zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Yorkom Islanders 5:2. Hosťom nestačila ani asistencia slovenského obrancu Zdena Cháru, druhá v sezóne. Chára odohral takmer 18 minút a do štatistík si zapísal aj jednu zblokovanú strelu.Chicago s novým trénerom Derekom Kingom zvíťazilo v domácom stretnutí nad Nashvillom 2:1 po predĺžení. V extračase o tom rozhodol Alex DeBrincat, po prihrávke Patricka Kanea, ktorý tak zaknihoval 1100. bod v profilige.Vancouver doma zdolal Dallas 6:3, v bránke Canucks nebol Slovák Jaroslav Halák, v drese hostí nedostal šancu obranca Andrej Sekera.