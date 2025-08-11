< sekcia Šport
Cháru uvedú do Siene slávy slovenského hokeja
Pre Cháru je to v priebehu roka 2025 už tretia podobná pocta.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Bývalý obranca Zdeno Chára bude jeden z dvoch laureátov, ktorí v roku 2025 vstúpia do Siene slávy slovenského hokeja. Stane sa tak počas slávnostného galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v stredu 20. augusta. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnej sieti.
Pre Cháru je to v priebehu roka 2025 už tretia podobná pocta. Počas májových MS sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a v novembri ho uvedú aj do Hokejovej siene slávy v Toronte. Dlhoročný pilier slovenskej reprezentácie bol pri dvoch strieborných medailách z MS, v drese Bostonu získal ako kapitán Stanleyho pohár (2011) a v zbierke úspechov má aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Slovensko reprezentoval na troch ZOH, siedmich MS a dvakrát štartoval na Svetovom pohári.
