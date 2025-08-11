Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Šport

Cháru uvedú do Siene slávy slovenského hokeja

.
Na archívnej snímke vtedajší kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Chára. Foto: Archív TASR/ Martin Baumann

Pre Cháru je to v priebehu roka 2025 už tretia podobná pocta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. augusta (TASR) - Bývalý obranca Zdeno Chára bude jeden z dvoch laureátov, ktorí v roku 2025 vstúpia do Siene slávy slovenského hokeja. Stane sa tak počas slávnostného galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v stredu 20. augusta. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnej sieti.

Pre Cháru je to v priebehu roka 2025 už tretia podobná pocta. Počas májových MS sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a v novembri ho uvedú aj do Hokejovej siene slávy v Toronte. Dlhoročný pilier slovenskej reprezentácie bol pri dvoch strieborných medailách z MS, v drese Bostonu získal ako kapitán Stanleyho pohár (2011) a v zbierke úspechov má aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Slovensko reprezentoval na troch ZOH, siedmich MS a dvakrát štartoval na Svetovom pohári.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať