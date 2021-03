Chaves vyhral 4. etapu Okolo Katalánska, vedenie udržal A. Yates

Okolo Katalánska - 4. etapa (Ripoll - Port Aine, 166,5 km):



1. Esteban Chaves (Kol./BikeExchange) 4:29:47 h, 2. Michael Woods (Kan./Izrael Start-up Nation), 3. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers), 4. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers), 5. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma), 6. Alejandro Valverde (Šp./Movistar),..., 147. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +34:49 min



celkové poradie: 1. A. Yates 14:15:15 hod, 2. Richie Porte (Austr./Ineos Grenadiers) +45 s, 3. Thomas +49, 4. Valverde, 5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) obaja +1:03 min, 6. Chaves +1:04,..., 139. P. SAGAN +1:00:43 h

Port Ainé 25. marca (TASR) - Kolumbijský cyklista Esteban Chaves triumfoval vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Katalánska. V cieli náročnej etapy z Ripoll na Port Aine v dĺžke 166,5 km mal jazdec tímu BikeExchange náskok siedmich sekúnd pred druhým Kanaďanom Michaelom Woodsom z tímu Izrael Start-Up Nation i tretím Geraintom Thomasom z Ineosu Grenadiers. Slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe sa do boja o prvenstvo nezapojil, do cieľa prišiel na 147. mieste s mankom 34:49 min.Priebežné vedenie v pretekoch si udržal Brit Adam Yates z Ineosu, ktorý prišiel do cieľa štvrtý ihneď za tímovým kolegom Thomasom. Druhý celkovo je aj naďalej ďalší jazdec Ineosu Richie Porte s odstupom 45 sekúnd.Pretekárov čakala vysokohorská etapa s troma náročnými výstupmi. Už prakticky od štartu začali stúpať na najvyšší bod etapy, ktorým bol vrch Port de Toses vo výške 1775 metrov nad morom. Stúpanie malo 6,2 km a priemerný sklon sedem percent. Ako prvý prešiel prémiou Holanďan Koen Bouwman z Jumbo-Visma, no kandidáti na celkové prvenstvo sa v tomto mieste ešte strážili.Cyklistov následne čakal dlhý zostup do Seu d'Urgell, známeho strediska vodného slalomu. Druhý kopec Port del Canto mal už najťažší status HC. Výstup k nemu mal 24,7 km s priemerným sklonom 4,4 percenta. Ako prvý na neho prišiel osamotene Nemec Lennard Kämma z Bory-hansgrohe.Podľa očakávania sa však rozhodovalo až v cieľovom kopci, taktiež najťažšej kategórie. Port Aine mal dĺžku 18,4 km a priemerný sklon 6,7 percenta. Kämnu favoriti dostihli 13 km pred cieľom. Potom skúsil zaútočiť Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma, no uspel až Kolumbijčan, ktorý je v celkovom poradí s vyše minútovým mankom na 6. mieste.," povedal v cieli spokojný Chaves podľa portálu Cycling News.