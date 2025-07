Chcela byť influencerkou: Otec ju zastrelil

Gurugram 11. júla (TASR) - K šokujúcej tragédii prišlo v indickom meste Gurugram. Dvadsaťpäťročnú bývalú tenistku Radhiku Yadavovú zastrelil jej otec len preto, že sa chcela stať influencerkou. Športovkyňa utrpela podľa portálu indiatoday.in tri strelné poranenia. Previezli ju do nemocnice v kritickom stave, ale lekárom sa ju už nepodarilo zachrániť.



K incidentu došlo vo štvrtok okolo 10.30 na prvom poschodí ich domu. Polícia dorazila na miesto krátko po prijatí informácie a zatkla obvineného otca. Revolver, ktorý použil pri streľbe, našli v dome. Vyšetrovatelia uviedli, že hlavným dôvodom bol dlhotrvajúci konflikt. Otec sa údajne hneval, že Radhika prevádzkuje vlastnú tenisovú akadémiu a príbuzní a susedia sa mu posmievali za to, že je závislý od príjmov svojej dcéry.



Policajné zdroje však pre indiatoday.in uviedli, že Radhikin otec bol nespokojný jej záujmom o výrobu videí a obával sa, že to robí rodine hanbu. Polícii povedal, že vždy, keď navštívil svoju rodnú dedinu, čelil posmeškom a kritike miestnych obyvateľov pre prítomnosť svojej dcéry na sociálnych sieťach.



Yadavová reprezentovala Indiu na rôznych turnajoch a získala množstvo medailí a ocenení. Pred dvoma rokmi však utrpela zranenie, ktoré ju prinútilo skončiť s kariérou. V uplynulých mesiacoch sa sústreďovala na budovanie kariéry influencerky na sociálnych sieťach. Často vytvárala a zverejňovala videoklipy na platformách ako Instagram.