Chebetová má po 5000 m zlato aj z 10.000 m

atletika - finále:



Ženy



10.000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 30:43,25 min, 2. Nadia Battoclettiová (Tal.) 30:43,35, 3. Sifan Hassanová (Hol.) 30:44,12, 4. Margaret Chelimo Kipkemboiová (Keňa) 30:44,58, 5. Lilian Kasait Rengeruková (Keňa) 30:45,04, 6. Gudaf Tsegayová (Et.) 30:45,21, 7. Fotyen Tesfayová (Et.) 30:46,93, 8. Weini Kelati Frezghiová (USA) 30:49,98, 9. Karissa Schweizerová (USA) 30:51,99, 10. Tsigie Gebreselamová (Et.) 30:54,57

Paríž 9. augusta (TASR) - Kenská atlétka Beatrice Chebetová si na OH v Paríži pripísala vytrvalecké double. Po päťtisícke triumfovala aj v behu na 10.000 metrov a to v čase 30:43,25 min. Striebro získala v novom talianskom rekorde 30:43,25 Nadia Battoclettiová, bronz obhajkyňa titulu Holanďanka Sifan Hassanová za 30:44,12.V pomalom a takticky vedenom behu sa držala na čele až do posledného kola viac ako desiatka bežkýň a najviac síl v závere mala Keňanka, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy zlepšila svetový rekord na 28:54,14 min. Prvú medailu pod piatimi kruhmi získala úradujúca majsterka Európy Battoclettiová, ktorej na päťtisícke patrila v konečnom hodnotení 4. priečka. Hassanová prišla do Paríža so zámerom napodobniť zlaté triple Emila Zátopka, no z dráhových disciplín si z hier odváža iba dva bronzy, v nedeľu ju čaká ešte maratón.