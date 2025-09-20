< sekcia Šport
Chebetová na 5000 m na MS zdolala Kipyegonovú a má druhé zlato z Tokia
Autor TASR,aktualizované
Tokio 20. septembra (TASR) - Súboj hviezdnych kenských atlétok v behu na 5000 metrov sa na majstrovstvách sveta v Tokiu skončil triumfom Beatrice Chebetovej v čase 14:54,36 min. Svetová rekordérka v tejto disciplíne zdolala najrýchlejšiu ženu histórie na trati 1500 metrov a obhajkyňu titulu Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla druhá výkonom 14:55,07. Bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová za 14:55,42.
V Tokiu sa v horúčave bežalo veľmi pomaly, balík finalistiek sa roztrhol až pri nábehu do posledného kola. Chebetová však ukázala nielen svoje vytrvalecké kvality, ale aj svoje špurtérske schopnosti a Kipyegonovú zdolala rovnako ako pred rokom na olympiáde v Paríži. Z Tokia si tak odnáša vytrvalecké double, triumfovala aj na 10.000 m. Kipyegonová nedokázala opäť získať zlato na 1500 m i 5000 m tak, ako pred dvoma rokmi v Budapešti, jej bohatá zbierka z MS sa však rozšírila na päť zlatých a tri strieborné medaily. Battoclettiová pridala bronz k striebru z dvojnásobnej trate.
„Po triumfe na 10.000 metrov som chcela uspieť aj na 5000 m, rovnako ako na olympiáde v Paríži. Mám za sebou úžasnú sezónu. Vždy som si vravela, že nie je dôvod stavať si hranice. Ak máte za sebou dobrý tréning, môžete dokázať čokoľvek. Ak bežíte s takými súperkami ako sú Faith a Nadia, musíte si veriť. Nebolo to dnes vôbec jednoduché, ja som však necítila žiaden tlak. Je úžasné, že Keňa získala zlato i striebro. Ja a Faith sme dobré kamarátky dlhú dobu, navzájom sa motivujeme. Som veľmi šťastná za vystúpenie nás oboch,“ povedala podľa AFP Chebetová, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy v Eugene zlepšila svetový rekord na 10.000 metrov na 13:58,06 min.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
5000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:54,36 min, 2. Faith Kipyegonová (Keňa) 14:55,07, 3. Nadia Battoclettiová (Tal.) 14:55,42, 4. Shelby Houlihanová (USA) 14:57,42, 5. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:57,82, 6. Josette Andrewsová (USA) 15:00,25, 7. Marta Garciová (Šp.) 15:01,02, 8. Hannah Nuttallová (V. Brit.) 15:01,25, 9. Fantaye Belaynehová (Et.) 15:02,05, 10. Rose Daviesová (Austr.) 15:03,61
