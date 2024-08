Chebetová získala zlato v behu na 5000 m

výsledky:



1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:28,56 min, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 14:30,61, 3. Nadia Battoclettiová (Tal.) 14:31,64, 4. Margaret Kipkemboiová (Keňa) 14:32,23, 5. Ejgayehu Tayeová (Et.) 14:32,98, 6. Medina Eisová (Et.) 14:35,43, 7. Karoline Bjerkeliová Grövdalová (Nór.) 14:43,21, 8. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:45,21, 9. Karissa Schweizerová (USA) 14:45,57, 10. Elise Crannyová (USA) 14:48,06

Paríž 5. augusta (TASR) - Kenská bežkyňa Beatrice Chebetová získala zlatú medailu na olympijských hrách v Paríži v behu na 5000 m. V pondelkovom finále dosiahla čas 14:28,56 minúty a vybojovala si prvý cenný kov na OH v kariére. Striebro si odniesla Holanďanka Sifan Hasanová a bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová. Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla na druhom mieste, dodatočne diskvalifikovali.Kipyegonová sa v závere dostala do kolízie s Etiópčankou Gudaf Tsegayovou, ktorá sa potom už nezapojila do boja o medaily. Keňanka naopak zostala vpredu a v závere bojovala o zlato s Chebetovou, ktorá však mala lepší finiš. Striebro pripadlo obhajkyni titulu z Tokia Hassanovej, ktorá prišla do cieľa s dvojsekundovým mankom na víťazku. Po diskvalifikácii Kipyegonovej sa na pódium dostala úradujúca majsterka Európy na 5000 i 10.000 metrov Battoclettiová, pre ktorú je to najväčší úspech kariéry. Talianka zabehla i národný rekord 14:31,64 minúty.