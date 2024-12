Chelsea a Legia idú do EKL s cieľom predĺžiť víťazné série

Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea a Legie Varšava nastúpia na svoje štvrtkové zápasy Európskej konferenčnej ligy s cieľom udržať si stopercentnú bilanciu. Anglický tím bude jednoznačný favorit zápasu proti domácej Astane, Legiu čaká domáci súboj s Luganom. V súčte s Premier League má Chelsea päťzápasovú víťaznú sériu, ktorú natiahla nedeľňajším triumfom 4:3 na ihrisku Tottenhamu.



V EKL mieri za priamym postupom do osemfinále, ideálne z prvého miesta. Potvrdila to aj víťazstvom 2:0 na trávniku Heidenheimu v predošlom stretnutí. "V tom zápase sme mohli hrať aj lepšie. Boli tam momenty, v ktorých sme mali šťastie. Vieme, aké výsledky máme za sebou, no do každého zápasu ideme naplno a tak to bude aj vo štvrtok," poznamenal útočník Jadon Sancho.



Okrem Chelsea a Legie Varšava sú v EKL bez prehry aj Jagiellonia Bialystok, SK Rapid a Guimaraes. Jagiellonia sa predstaví na ihrisku BK Mladá Boleslav, ktorá dosiahla po troch prehrách cenné víťazstvo, keď zdolala Betis 2:1. Z nej sa Boleslav odrazila do troch víťazstiev v domácej súťaži, v ktorých neinkasovala ani raz. V nedeľu zvíťazila v Českých Budějoviciach 4:0 aj zásluhou hetriku stredopoliara Mareka Matějovského, ktorý sa stal vo veku 42 let a 354 dní najstarším trojgólovým strelcom v najvyššej českej súťaži.



O prvé body sa vo štvrtok pokúsia vo vzájomnom zápase Dinamo Minsk a Larne. Sú to jediné dva tímy s nulou na bodovom konte a podobné je aj ich skóre - obaja dali po dva góly a inkasovali deväť, resp. desať. Duel sa uskutoční v azerbajdžanskom meste Sumqayit.



b>5. kolo ligovej fázy EKL:



štvrtok, 12. decembra:



14.00 Vikingur Rejkjavík - Djurgarden



16.30 FC Astana - FC Chelsea



18.45 Basaksehir - Heidenheim



18.45 Dinamo Minsk - Larne



18.45 FC Kodaň - Hearts



18.45 Fiorentina - LASK



18.45 HJK - Molde



18.45 Legia - Lugano



18.45 Noah - Apoel



18.45 Ľubľana - Cercle Bruggy



18.45 Petrocub - Betis



21.00 Gent - TSC



21.00 Mladá Boleslav - Jagiellonia



21.00 Omonia - SK Rapid



21.00 Pafos - Celje



21.00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka



21.00 St. Gallen - Guimaraes



21.00 TNS - Panathinaikos





tabuľka:



1. FC Chelsea 4 4 0 0 18:3 12



2. Legia Varšava 4 4 0 0 11:0 12



3. Jagiellonia Bialystok 4 3 1 0 10:4 10



4. Rapid Viedeň 4 3 1 0 7:2 10



5. Vitoria Guimaraes 4 3 1 0 8:4 10



6. ACF Fiorentina 4 3 0 1 10:6 9



7. NK Olimpija Ľubľana 4 3 0 1 6:2 9



8. FC Lugano 4 3 0 1 7:4 9



9. 1. FC Heidenheim 4 3 0 1 5:3 9



10. Shamrock Rovers 4 2 2 0 8:4 8



11. Cercle Bruggy 4 2 1 1 9:5 7



12. Djurgardens IF 4 2 1 1 6:5 7



13. APOEL Nikózia 4 2 1 1 4:3 7



14. Vikingur Reykjavík 4 2 1 1 5:5 7



15. Borac Banja Luka 4 2 1 1 4:4 7



16. AE Pafos 4 2 0 2 7:5 6



17. Heart of Midlothian 4 2 0 2 4:5 6



18. KAA Gent 4 2 0 2 5:7 6



19. FC Kodaň 4 1 2 1 6:6 5



20. NK Celje 4 1 1 2 10:9 4



21. TSC Bačka Topola 4 1 1 2 6:7 4



22. Betis Sevilla 4 1 1 2 4:5 4



23. FC Astana 4 1 1 2 2:4 4



24. Panathinaikos Atény 4 1 1 2 4:7 4



25. FC St. Gallen 4 1 1 2 8:13 4



26. FC Noah 4 1 1 2 2:9 4



27. Molde FK 4 1 0 3 4:6 3



28. Omonia Nikózia 4 1 0 3 4:6 3



29. The New Saints 4 1 0 3 3:5 3



30. FK Mladá Boleslav 4 1 0 3 3:6 3



31. HJK Helsinki 4 1 0 3 1:6 3



32. LASK Linz 4 0 2 2 3:6 2



33. Istanbul Basaksehir 4 0 2 2 5:10 2



34. FC Petrocub Hincesti 4 0 1 3 2:10 1



35. Dinamo Minsk 4 0 0 4 2:9 0



36. Larne FC 4 0 0 4 2:10 0