Chelsea a Pochettino sa dohodli na ukončení spolupráce

Londýn 21. mája (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Mauricio Pochettino ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s Chelsea. V londýnskom tíme strávil jednu sezónu a postúpil s ním do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy.



Pochettino pôsobil v minulosti v Paríži Saint-Germain i Tottenhame. Do Chelsea prišiel na konci sezóny 2022/23 a dojem z neúspešného ročníka napravil tým, že s ňou postúpil do futbalovej Európy. Na lavičke vtedy nahradil Grahama Pottera.



V uplynulom ročníku skončila Chelsea na šiestom mieste, vo finále Anglického ligového pohára prehrala 0:1 s Liverpoolom. V Anglickom pohári FA nestačila v rovnakom pomere na Manchester City v semifinále (0:1).