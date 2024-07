Chelsea angažovala 19-ročného Wileyho z Atlanty

Londýn 22. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea FC angažoval Američana Caleba Wileyho z Atlanty United. S 19-ročným ľavým obrancom podpísal šesťročný kontrakt.



Wiley odohral v zámorskej MLS 77 zápasov a no konte má aj dva štarty v drese národného tímu. S americkou reprezentáciou odcestoval aj na nadchádzajúce OH v Paríži. Podľa medializovaných informácii by mal budúcu sezónu stráviť na hosťovaní vo francúzskom Štrasburgu, pripomenula agentúra AFP.