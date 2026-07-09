< sekcia Šport
Chelsea angažovala portugalského tínedžera Quendu zo Sportingu Lisabon
Podľa médií sa prestupová čiastka za portugalského reprezentanta do 21 rokov pohybuje na úrovni 44 miliónov libier (približne 51,6 mil. eur).
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Novou posilou londýnskej Chelsea sa stal portugalský futbalista Geovany Quenda. Devätnásťročný krídelník prichádza na Stamford Bridge zo Sportingu Lisabon a s vedením klubu anglickej Premier League podpísal zmluvu do roku 2034.
Podľa médií sa prestupová čiastka za portugalského reprezentanta do 21 rokov pohybuje na úrovni 44 miliónov libier (približne 51,6 mil. eur). „Je skvelý pocit byť tu. Chelsea má úžasný tím a som nadšený, že môžem hrať na Stamford Bridge,“ povedal Quenda pre webstránku „The Blues“.
Quenda, ktorý dokáže hrať na poste pravého krídelníka i pravého wing-backa, získal v uplynulej sezóne v drese Sportingu domáci titul i Portugalský pohár. V roku 2025 dostal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča Primeiry Ligy. Je historicky najmladší portugalský hráč, ktorý sa gólovo presadil v Lige majstrov, v septembri 2025 skóroval pri víťazstve 4:1 nad Kajratom Almaty. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa médií sa prestupová čiastka za portugalského reprezentanta do 21 rokov pohybuje na úrovni 44 miliónov libier (približne 51,6 mil. eur). „Je skvelý pocit byť tu. Chelsea má úžasný tím a som nadšený, že môžem hrať na Stamford Bridge,“ povedal Quenda pre webstránku „The Blues“.
Quenda, ktorý dokáže hrať na poste pravého krídelníka i pravého wing-backa, získal v uplynulej sezóne v drese Sportingu domáci titul i Portugalský pohár. V roku 2025 dostal ocenenie pre najlepšieho mladého hráča Primeiry Ligy. Je historicky najmladší portugalský hráč, ktorý sa gólovo presadil v Lige majstrov, v septembri 2025 skóroval pri víťazstve 4:1 nad Kajratom Almaty. Informovala o tom agentúra AFP.