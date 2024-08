Chelsea angažovala Sancha z ManUtd, Sterling na hosťovanie do Arsenalu

Londýn 31. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea získal Jadona Sancha z Manchestru United. Dvadsaťštyriročného krídelníka angažoval na ročné hosťovanie, pričom zmluva obsahuje klauzulu o povinnom nákupe po skončení sezóny. "The Blues" zároveň poslali na hosťovanie Raheema Sterlinga do Arsenalu.



Sancho prišiel do United v lete 2021 z Borussie Dortmund. Za "červených diablov" odohral celkom 83 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Jarnú časť uplynulej sezóny sa vrátil do nemeckého tímu, kde pôsobil na hosťovaní. Bundesligistovi dopomohol k účasti vo finále Ligy majstrov.



S príchodom Sancha na Stamford Bridge sa opačným smerom pobral ďalší krídelník Sterling. Nový tréner Chelsea Enzo Maresca mu dal v lete najavo, že s ním nepočíta. Sterling s tímom netrénoval a od začiatku sezóny nefiguroval ani na zápasových súpiskach. "Keď sa na to pozriem, hovorím si, že k Arsenalu perfektne pasujem a som veľmi šťastný, že sme dospeli k tejto dohode," uviedol 29-ročný hráč podľa AFP.