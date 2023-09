Chelsea by mala získať veľkú investíciu od americkej firmy

New York 21. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea je blízko k získaniu investície 500 miliónov dolárov od americkej firmy Ares Management. Informovala o tom zámorská stanica ESPN. V tejto sume sú zahrnuté prostriedky na výstavbu nového štadióna, či rekonštrukciu Stamford Bridge.



Predstavitelia Chelsea sa už predtým stretli s rôznymi potenciálnymi investormi, ktorí chcú vložiť peniaze do ďalších rozvojových projektov v klube. Ares Management je investičná spoločnosť a jej poradca je bývalý riaditeľ anglického klubu Mike Forde.



Získané peniaze by mali byť súčasťou fondu, ktorý sa použije buď na rekonštrukciu Stamford Bridge, alebo na pomoc klubu presťahovať sa do novej arény. Investície by mali smerovať aj do zlepšenia tréningového ihriska Chelsea v Cobhame a implementácie multiklubového modelu.



V máji minulého roka získali kontrolu nad Chelsea podnikateľ Todd Bowley a Clearlake Capital. Odvtedy presiahli prestupové náklady klubu 1 miliardu libier. Otázka možnosti prestavby Stamford Bridge ešte nie je vyriešená, hoci Chelsea v júli kúpila kaštieľ susediaci s arénou a veľkým pozemkom od Sira Oswalda Stolla za 80 miliónov libier. Ak sa klub rozhodne presťahovať, bude si to vyžadovať súhlas Chelsea Pitch Owners, nezávislej neziskovej spoločnosti, ktorá vlastní Stamford Bridge a názov Chelsea.