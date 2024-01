Chelsea do finále Ligového pohára, Middlesbrough v odvete zdolala 6:1

semifinále anglického Ligového pohára - odveta:



FC Chelsea - FC Middlesbrough 6:1 (4:0)



Góly: 15. Howson (vlastný), 28. Fernandez, 36. Disasi, 42. a 77. Palmer, 81. Madueke – 88. Rogers



/prvý zápas 0:1, Chelsea postúpila/

Londýn 24. januára (TASR) - Futbalisti FC Chelsea postúpili do finále anglického Ligového pohára. V utorňajšom semifinále vyhrali na Stamford Bridge nad Middlesbrough vysoko 6:1 a odčinili prehru z duelu na pôde účastníka druhej najvyššej súťaže The Championship (0:1). Ich súperom o zisk trofeje bude lepší z dvojice FC Liverpool a FC Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom. Odveta tohto súboja je na programe v stredu, Liverpool má náskok z prvého zápasu 2:1.Londýnčania rozhodli o triumfe už v prvom polčase. Skóre duelu otvoril v 15. minúte Jonathan Howson, ktorý si dal vlastný gól. Chelsea po prvej 45-minútovke viedla 4:0, keď sa postupne presadili Enzo Fernández, Axel Disasi a Cole Palmer. Po prestávke pridal druhý presný zásah v stretnutí Palmer a doplnil ho aj Noni Madueke. Middlesbrough v 88. minúte skorigoval vďaka Morganovi Rogersovi, no to bolo z ich strany všetko.