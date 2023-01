Chelsea dotiahla príchod Maduekeho z PSV Eindhoven

Londýn 21. januára (TASR) - Anglický futbalista Noni Madueke sa stal hráčom FC Chelsea. Dvadsaťročný krídelník podpísal zmluvu na sedem a pol roka v hodnote 35 miliónov libier.



Madueke pôsobil v štruktúrach Tottenhamu a Crystal palace, no v roku 2018 odišiel do PSV Eindhoven. V Holandsku si v 80 dueloch pripísal 20 zásahov. "Teším sa na to, čo prinesie budúcnosť, na víziu nového majiteľa. Byť súčasťou takéhoto klubu je pre mňa úspech najvyššieho kalibru," vyhlásil Madueke podľa AFP.



Majiteľ klubu Todd Boehly od svojho príchodu investoval do príchodu nových hráčov už vyše 400 miliónov libier. Chelsea však pred víkendovými duelmi patrilo až 10. miesto v Premier League.