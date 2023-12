Chelsea je najtrestanejší tím Premier League, Pochettino hráčov bráni

Londýn 25. decembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sú s 56 žltými kartami najtrestanejší tím doterajšieho priebehu anglickej Premier League. Tréner Mauricio Pochettino napriek tomu svojich zverencov bráni - napomenutia sú podľa neho dôsledkom veľkej snahy, nie prejavom nedisciplinovanosti.



"Sme veľký klub. Čelíme tlaku. Keď ste frustrovaní, robíte chyby," povedal podľa agentúry AFP Pochettino, ktorého zverenci prehrali v nedeľu na pôde Wolverhamptonu 1:2. V zápase dostali žltú kartu šiesti hráči londýnskeho klubu vrátane Colea Palmera, ktorý pre kartový trest nebude môcť nastúpiť v stredajšom domácom stretnutí s Crystal Palace.



"Palmer sa dostal do základnej zostavy prvýkrát až v tejto sezóne. Je to normálne. Hráčom na výsledkoch záleží. Chcú víťaziť a potom sú frustrovaní. Nie je to otázka disciplíny, skrátka musíme lepšie čítať hru," zdôraznil tréner Chelsea, ktorej patrí v ligovej tabuľke momentálne desiate miesto. V 18 zápasoch sezóny nazbierala 22 bodov.